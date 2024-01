Vlada, smo pisali, je med drugim predlagala prepoved projektiranja in vgradnje kotlovnic na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, razen če ni druge tehnične možnosti, kar pa bo treba podrobno dokazovati. Prepoved bi veljala za vse stanovanjske stavbe, za katere bo vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 1. juliju 2024. V strnjenih naseljih bosta sočasno prepovedana tudi projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za osnovno ogrevanje. Okrasni kamini bodo torej še dovoljeni.

Minister Bojan Kumer: Zakon ne uvaja absolutnih prepovedi

Ogrevanje na lesno biomaso bo po njegovih besedah dovoljeno. »Vlada je pospešila ne samo subvencije, ampak tudi razširjenost ogrevanja na lesno biomaso ali če hočete po domače, tudi drva.« Hkrati priznava, da so v določenih lokalnih okoljih zelo visoke koncentracije delcev PM, zato »bi bilo neodgovorno, da se s tem problemom ne bi ukvarjali.«

Predlog zakona daje lokalni skupnosti možnost omejevanja rabe lesne biomase, pojasnjuje Kumer, če je zrak preveč onesnažen. Obstoječih kurišč v strnjenih naseljih se zakon ne dotika.

O ogrevanju s plinom

Novi zakon predvideva, da bodo obstoječi uporabniki plina lahko še naprej uporabljali plin za ogrevanje, medtem ko omejitve veljajo zgolj za nove stanovanjske stavbe, ki morajo biti že v osnovi skoraj ničenergijske in s tem fosilnih goriv niti ne potrebujejo, je pojasnil. Za takšne stavbe so danes že na voljo nove tehnologije, ki so prijaznejše do okolja, cenejše in stroškovno učinkovitejše.

»Obstoječe uporabnike pa s finančnimi spodbudami usmerjamo k opustitvi rabe fosilnih goriv in prehod na rabo obnovljivih virov energije.« Opozarja pa, da bo ogrevanje na plin postalo eden dražjih načinov ogrevanja.

Zemeljski plin bo še vedno dovoljen v stavbah, ki se ogrevajo iz obstoječega plinskega omrežja. Obstoječi uporabniki plina za ogrevanje bodo tega še naprej uporabljali in koncesije se bodo lahko podaljševale brez večjih ovir.

O višini omrežnin

Prav tako se je minister odzval na navedbe, da bo cena elektrike zaradi novega načina obračuna omrežnine v prihodnje občutno višja. »Ne drži. Novi način obračuna omrežnine prinaša pravičnejšo porazdelitev stroškov uporabe omrežij med vse odjemalce,« je dejal. Veliko gospodinjstev naj bi v prihodnje plačevalo celo nekoliko manj kot doslej.

»Cene bodo odvisne od tega, koliko kdo uporablja omrežje. Tisti, ki ne bo spremenil navad, bo plačeval enako kot doslej,« zatrjuje.

V Novi Sloveniji napovedujejo, da bodo predlagali referendum o zakonu, danes pa na njihovo zahtevo razpravljajo o zelenem prehodu na seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.