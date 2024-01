Britanski jedrski načrt vključuje preučitev izgradnje velikega jedrskega reaktorja, 300 milijonov funtov vredno naložbo v proizvodnjo jedrskega goriva in ustrezno spodbudno zakonodajno okolje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanci naj bi na ta način proizvodnjo jedrske energije do leta 2050 povečali za štirikrat na 24 gigavatov, s tem pa bi zagotovili energijo za četrtino potreb v državi.

»Jedrska energija je idealen odgovor za energetske izzive, s katerimi se sooča Velika Britanija - je zelena, na dolgi rok cenejša, poleg tega pa bo Veliki Britaniji zagovorila energetsko varnost,« je načrt pospremil britanski premier Rishi Sunak.

Kot je dodal, bo država na ta način stopila tudi na pot, da doseže cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050.

Britanske oblasti so bile sicer v minulem obdobju, potem ko so poleti napovedale več sto novih dovoljenj za črpanje nafte in plina v Severnem morju, deležne precejšnjih kritik. Dodatno so pod pritiskom zaradi visoke inflacije, ki je tudi posledica rasti cen nafte in plina po ruski invaziji na Ukrajino.

V vladi so prepričani, da bo okrepitev proizvodnje jedrske energije prinesla nižje zneske na položnicah za električno energijo, ob tem pa tudi nova delovna mesta.