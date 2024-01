Na Dnevniku smo pisali, da je zgradba na Litijski cesti 51 z odločitvijo vlade namenjena upravnemu, delovnemu in socialnemu ter višjemu delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani. Posel, vreden skoraj osem milijonov evrov, se je vlada odločila skleniti s podjetjem Rezidenca Rajski vrt, ki ga vodi koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver.

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je ob novici zatrdila, da so ceno v višini 7,7 milijona evrov določili s pomočjo cenilca in po natančnem postopku in pravilih. A portal 24ur.com razkriva tudi, da ministrstvo ni naročilo svoje preverbe cene, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, torej Vežnaver.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan o ničnosti pogodbe

»Ministrstvo za pravosodje je včeraj popoldan prejelo zaprosilo Nacionalnega preiskovalnega urada v zvezi z zbiranjem informacij glede nakupa stavbe na Litijski cesti. Poudarjam, da bo ministrstvo NPU v skladu z njihovim zaprosilom posredovalo vso zahtevano dokumentacijo. Prav tako bomo z NPU polno sodelovali, saj je tudi vsem nam in meni osebno v največjem interesu, da se dejstva čimprej raziščejo in razjasnijo,« je povedala v sporočilu za javnost.

Če se po preiskavi policije izkaže, da je bila cenitev opravljena nestrokovno, bodo na ministrstvu nemudoma sprožili postopke za ugotovitev ničnosti pogodbe in bodo izvedli vse druge ustrezne ukrepe, je danes, po razkritju novice, da se s primerom ukvarja NPU, zapisala ministrica.

»Ministrstvo je pri odločitvi za nakup ravnalo v dobri veri, zaupali smo cenitvi sodno zapriseženega cenilca, ki mora cenitev v skladu z zakonom izvesti neodvisno, nepristransko, objektivno in brez naklonjenosti do bodisi naročnika ali kupca, v skladu s pravili stroke, znanosti in zakonodaje.« Tako na ministrstvu utemeljujejo razlog, zakaj so sprejeli višino kupnine, ki jo je postavil cenilec po naročilu prodajalca, torej Vežnaverja.

»Prav zato, ker je cenitev izvedel sodni cenilec, Ministrstvo ni naročilo ločene cenitve. Če cenitev ne bi bila pripravljena s strani sodno zapriseženega cenilca, bi ločeno cenitev vsekakor naročili, saj bi v tem primeru lahko dvomili o neodvisnosti, nepristranskosti in strokovni verodostojnosti cenitve,« so še zapisali.

Zaradi selitve v Štepanjsko naselje nezadovoljni na upravnem sodišču

Predsednica Upravnega sodišča Jasna Šegan je nekaj dni po tem, ko je vlada potrdila nakup stavbe na Litijski, v javni izjavi zapisala: »Novica o preselitvi na Litijsko cesto, ki smo jo izvedeli iz medijev in o kateri s strani ministrstva za pravosodje nismo dobili nobene uradne informacije, nas je presenetila. Pričakovali smo, da bomo pred odločitvijo imeli možnost ogleda morebitnih lokacij.«

Na ministrstvu so ji tedaj odgovorili: »Že od leta 2018 ima upravno sodišče težave z obvladovanjem pripada (z izjemo v letu 2020), z daljšanjem časa reševanja ter pomanjkanjem zlasti strokovnih sodelavcev in sodnikov.« In da je zato po njihovih podatkih prav upravno sodišče med tistimi, ki nujno potrebujejo dodatne prostore.