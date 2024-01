V napadu je bilo poškodovanih tudi več drugih stavb, vključno z dvema stanovanjskima blokoma, in avtomobilov, je dodal župan.

Po besedah guvernerja regije Harkov Olega Sinegubova sta dva ruska izstrelka v sredo okoli 22.30 po krajevnem času zadela hotel, v katerem je bilo 30 civilistov. Devet od enajstih ranjenih so prepeljali v bolnišnice, dva so oskrbeli na prizorišču napada, je dodal na družbenem omrežju Telegram.

Ukrajinske reševalne službe so na Telegramu sporočile, da so iz hotela evakuirale skupno 19 ljudi.

Drugo največje ukrajinsko mesto, ki leži okoli trideset kilometrov od ruske meje, je sicer redno tarča ruskih bombardiranj.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem ponoči sporočilo, da so ruske sile sestrelile štiri ukrajinske drone nad regijami Tula, Kaluga in Rostov. V objavi na Telegramu so uporabo dronov označili za poskus terorističnega napada.

Regionalne oblasti v Voronežu pa so sporočile, da je ukrajinski dron zadel streho ene od zgradb, a pri tem nihče ni bil ranjen, še poroča AFP.