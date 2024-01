Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov objavilo 21. julija lani, razdeljeno je bilo na štiri sklope, uspešni pa so bili ponudniki Lancom, Unistar, Gambit trade in Acord-92. Na ta nekaj manj kot 6,5 milijona evrov vreden nakup je lani jeseni opozoril portal preiskovalno.si z zapisom, da gre za povprečne, če ne celo slabše cenovno ugodne prenosne računalnike, neprimerne za resno delo. Na ministrstvu so te očitke večkrat zavrnili in pojasnili, da so kupljeni računalniki namenjeni opremljanju vrtcev in osnovnih šol ter otrokom iz socialno ogroženih družin. Po avgustovskih ujmah so v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav umestili člen, na podlagi katerega bi računalnike razdeliti tudi prizadetim v poplavah. A o tem, da naj bi bili računalniki namenjeni vrtcem in šolam, po trditvah SDS na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje niso vedeli ničesar. Ministrica Stojmenova Duh bi po mnenju SDS morala odstopiti.