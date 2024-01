Zadnjo možnost za njo bodo imeli čez en teden, ko bodo gostovali pri Toursu.

Italijanska ekipa, pri kateri je dobro tekmo odigral slovenski reprezentant Jan Kozamernik, je Ljubljančane premagala še drugič v sezoni. Slovenski prvaki so se jim v Trentinu dobro upirali, tudi tokrat so jim bili na trenutke enakovredni. Toda kakovostna razlika je bila tudi tokrat prevelika, da bi lahko prišlo do presenečenja in prvega poraza italijanske ekipe, ki za razliko od prve tekme ni izgubila niza.

Varovanci Radovana Gačiča so bili tekmecem še najbližje v prvem nizu, v katerem so imeli tudi tri zaključne žoge za zmago, nato pa izgubili po maratonskem boju s 30:32.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil z 18 točkami ljubljanski korektor Nikola Gjorgiev, pri Italijanih, ki so igrali brez zvezdnika Alessandra Michieletta, jih je 15 dosegel reprezentant Daniele Lavia. Statistika kaže, da so bili gosti boljši v vseh elementih, najbolj pa v oči bode razmerje blokov, to je bilo 12:2 v korist favoritov.