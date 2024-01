Mateja Mahnič: Pišem. Življenje rišem. (Mladinska knjiga)

Dejstvo, da bo vse, kar je živo, tudi umrlo, je publicistko in avtorico oglasnih sporočil Matejo Mahnič spodbudilo k pisanju knjige o smrti, ki je v nasprotju s pričakovanji zamišljena vse prej kot žalostna. Delo sestavljajo kratke zgodbe, v katerih ima glavno vlogo smrt v raznolikih oblikah, obenem pa pisateljica v ospredje postavlja ljubezen do živali in narave ter poudarja cikličnost življenjskega toka. Smrt v njenih zgodbah tako ni povezana s solzami, pač pa hudomušnostjo in optimizmom.

W. H. Auden: Za družbo, v samosti (Mladinska knjiga)

Angloameriški pesnik Wystan Hugh Auden (1907–1973), ki velja za enega najpomembnejših poetov 20. stoletja, je pri svojem ustvarjanju odpiral bistvena vprašanja svojega časa – raziskoval je vlogo ideologije v času recesije in druge svetovne vojne, naravo ljubezni in erotičnih razmerij ter tudi duhovnost. Pričujoče delo je izbor iz njegovega celotnega pesniškega opusa, vključuje pa tudi nekaj dramskih del in izbor kritičnih esejev. Spremno besedo k zbirki je napisala prevajalka Nada Grošelj.

Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Besi (Beletrina)

»Človek je nesrečen zato, ker ne ve, da je srečen, samo zato,« je leta 1872 v enem svojih zadnjih romanov Besi zapisal F. M. Dostojevski (1821–1881). Delo, ki sodi med njegove najbolj znane romane, v novem prevodu prinaša zgodbo radikalne revolucionarne skupine, ki se nameni zrušiti vlado in cerkev ter zavladati, pri tem pa ne izbira sredstev, ki se stopnjujejo od propagande, zavajanj, laži, požigov in vse do brutalnih izbruhov nasilja. Obsežno delo je s spremno besedo opremila Urša Zabukovec.

Eva Baltasar: Boulder (Sodobnost)

Sodobna katalonska pesnica in pisateljica Eva Baltasar je pozornost bralcev in podeljevalcev uglednih nagrad pred leti pritegnila s trilogijo kratkih romanov, v katerih iskreno razgalja človekovo psiho in odnose. Po Permafrostu, prvem delu trilogije, ki je pri nas izšel lani, Boulder v ospredje postavlja zgodbo kuharice, ki se sooča z eno najtežjih preizkušenj – s partnerico imata različni stališči glede materinstva, kar jo postavlja pred vprašanje: naj prevlada želja po otroku ali po svobodi?