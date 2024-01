Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške se bo nadaljeval že danes v Wengnu. Prestižno švicarsko zimsko središče bo do nedelje gostilo kar štiri tekme svetovnega pokala. Danes bo smuk, ki bo nadomestil odpadlega v Beaver Creeku, jutri superveleslalom, v soboto klasični wengenski smuk, v nedeljo pa še slalom. Tudi ženske bodo imele v Altenmarkt-Zauchenseeju podaljšan konec tedna. Jutri (namesto odpadle tekme v Sankt Moritzu) in v nedeljo se bodo v Avstriji merile v superveleslalomu, v soboto pa v smuku.

Wengen ima posebno mesto v slovenski alpski smučarski zgodovini, saj je tam Bojan Križaj pred 44 leti dosegel prvo slovensko zmago, potem ko je za 17 stotink prehitel Šveda Ingemarja Stenmarka in za 54 stotink Paula Frommelta iz Liechtensteina. Križaj je zmago ubranil leto kasneje, ko sta se mu najbolj približala Marc Girardelli iz Luksemburga in Ingemar Stenmark. Tretjo in zadnjo slovensko zmago je v Wengnu v sezoni 1985/86 dosegel pokojni Rok Petrovič. Skupno se je Slovenija v Wengnu uvrstila osemkrat na zmagovalni oder ter 28-krat med najboljšo deseterico, kar jo po uspešnosti uvršča na enajsto mesto.

Tudi za Slovenca Martina Čatra ima Wengen poseben čar. Na obeh lanskih smukih se je uvrstil med najboljšo deseterico. Na prvem, sicer skrajšanem, je bil deseti, dan kasneje pa na klasičnem šesti, potem ko je na najdaljšem smuku, dolgem skoraj dve minuti in pol, za zmagovalnim odrom zaostal za 22 stotink. Doslej se je Čater osemkrat uvrstil med najboljšo deseterico, od tega kar petkrat v Wengnu. Pred štirimi leti je bil v smuku osmi, pred tremi in sedmimi leti pa se je uvrstil med najboljših deset v alpski kombinaciji, ki je ni več v koledarju tekem svetovnega pokala. Brez Wengna bi bila tekmovalna statistika Čatra precej slabša. Celjan tudi v tej sezoni ne blesti. Tekmoval je na petih tekmah svetovnega pokala ter po vrsti dosegel naslednje uvrstitve: 30., 26., 53., 33. mesto in odstop. Nekoliko boljše rezultate v tej sezoni dosega Miha Hrobat, ki se zaenkrat v Wengnu še ni izkazal, saj se je med dobitnike smukaških točk uvrstil le dvakrat z 28. mestom.