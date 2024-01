Razgledni stolp Kristal: Gradnja turistične atrakcije v Rogaški Slatini se bliža koncu

Aprila bosta minili dve leti, odkar se je v Rogaški Slatini začela gradnja 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal, ki naj bi bil tudi najvišji v državi. Po zadnji podražitvi, s katero so bili lani jeseni seznanjeni tudi občinski svetniki, naj bi projekt stal dobrih pet milijonov evrov, gradnjo pa naj bi zaključili in stolp odprli za obiskovalce še to pomlad.