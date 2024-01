V Ekvadorju so razmere vse bolj kaotične, potem ko je predsednik države Daniel Noboa v ponedeljek razglasil 60-dnevno izredno stanje, ker je iz celice v zaporu v Guayaquilu izginil vodja tolpe Choneros in eden od voditeljev ekvadorske narkomafije Jose Adolfo Macias Villamar, znan tudi kot Fito.

V obalnem mestu Machala, prestolnici Quito ter v jugozahodni provinci Los Rios so tolpe v torek ugrabile sedem policistov. Istega dne je skupina oboroženih moških med prenosom v živo vdrla v studio televizije TC v mestu Guayaquil in grozila zaposlenim. Po 30 minutah kaosa je v studio prišla policija, ki je aretirala 13 ljudi in jim zaplenila orožje.

Noboa je v luči poostrenih razmer izdal odlok, s katerim je 22 kriminalnih združb razglasil za teroristične organizacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je opozoril, da je v državi izbruhnil notranji oboroženi spopad in napovedal »nevtralizacijo mednarodnega organiziranega kriminala, terorističnih organizacij in vojskujočih se nedržavnih akterjev«.

Ekvador, ki je bil dolgo časa mirno zatočišče med največjima izvoznikoma kokaina Kolumbijo in Perujem, je v zadnjih letih doživel porast nasilja, saj se sovražne tolpe, povezane z mehiškimi in kolumbijskimi karteli, borijo za nadzor. Samo v zadnjih dveh dneh je bilo v napadih oboroženih tolp ubitih deset ljudi.

Zaradi porasta nasilja so oblasti v sosednjem Peruju na obmejna območja že razporedile varnostne sile. V Washingtonu pa so obsodili »drzne napade« v Ekvadorju in sporočili, da tesno sodelujejo s predsednikom in njegovo vlado.

Nasilje v državi je obsodil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. »Gre za neposreden napad na demokracijo in pravno državo. EU podpira prebivalce Ekvadorja in njegove demokratične institucije ter izraža solidarnost z žrtvami,« je še zapisal na omrežju X.