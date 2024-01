Ivančna Gorica je imela doslej tržnico pri kulturnem domu. Ker pa občina tam načrtuje gradnjo kulturno-upravnega centra, prostor tovrstne dejavnosti več ne omogoča. Nova tržnica bo stala na območju parkirnega prostora pri trgovini TUŠ in banki NLB. Na levi strani nameravajo ohraniti zeleni pas z vodnjakom, na desni bodo urejena parkirna mesta, osrednji del pa bo namenjen tržnici. Tržni prostor bo velik 250 kvadratnih metrov. Del prostora bo stalno pokrit, del pa bo mogoče ob večjih sejemskih dogajanjih dodatno pokriti s premično streho. Pod delom, ki bo stalno pokrit, bodo stojnice za prodajo izdelkov, servisni objekt s prostori za shrambo stojnic, hladilniki in podobno, prostor za samopostrežne avtomate in sanitarije.

Z novo tržnico bodo pridobili tudi nov prostor za druženje. Načrtujejo izvedbo tematskih dni in druge prireditve v središču Ivančne Gorice. Na javnem razpisu izbrano podjetje mora tržnico zgraditi v petih mesecih, dela pa naj bi se začela še v tem tednu.