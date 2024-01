Blaž Janc, Domen Makuc, Rok Ovniček, Stefan Žabić, Nik Henigman, Matic Grošelj in Tadej Kljun – to je sedem poškodovanih reprezentantov, na katere selektor Uroš Zorman ne more računati na letošnjem Euru. »Nismo edina reprezentanca, ki ima težave s poškodbami, poleg tega pa smo takšnega stanja na žalost že kar vajeni. Kot vedno pravim: kogar ni, brez njega moramo. In če se še malce pošalim: v naši reprezentanci sem jaz v bistvu še najboljši, vsaj zdravstveno,« je kljub težavam s poškodbami optimističen in dobre volje selektor Uroš Zorman, ki je na velikem tekmovanju v tej vlogi debitiral na lanskem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem (Slovenija je osvojila 10. mesto). Zdaj ga v Nemčiji čaka še selektorski ognjeni krst na evropskem, potem ko je Slovenija na Euru 2022 osvojila šele 16. mesto, zaradi česar je brez službe ostal takratni selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenska reprezentanca se je v torek po prihodu v Berlin namestila v hotelu Vienna House, zvečer je opravila uvodni trening v rezervni dvorani Maxa Schmellinga, danes pa je trenirala v Mercedes-Benz Areni, v kateri bo odigrala tudi vse tri tekme proti Ferskim otokom, Poljski in Norveški v skupini D. Zorman je zelo zadovoljen s razporedom tekem (vsaj na papirju od najslabšega do najboljšega tekmeca), ki omogoča postopen dvig forme igralcev. »Dejstvo je, da nam je še pred dnevi v igri manjkalo skoraj vse: uigranost v obrambi in napadu, bile so očitne pomanjkljivosti v vseh fazah igre. Nekateri igralci so malce bolje pripravljeni, drugi malce slabše. A me to ne skrbi, saj verjamem, da bodo na prvenstvu pravi in da se bodo pokazali v najboljši luči. Smo pa kot ekipa, kolektiv na zavidljivi ravni,« ocenjuje Zorman.

Ferski otoki zelo nevarni

Za napredovanje iz Berlinu v drugi del v Hamburgu bo potrebno osvojiti prvo ali drugo mesto v skupini, naloga pa bo vse prej kot lahka. »Za širšo javnost so Ferski otoki eksotiki, avtsajderji, a še posebej v zadnjih dveh letih so naredili izjemen preskok in so zelo nevarni. Poljska je kakovostna reprezentanca, ki pa smo jo na lanskem SP v prvem delu v njenih Katovicah gladko in visoko premagali z 32:23. A če kdo misli, da bo tokrat podobna tekma in da bomo spet imeli lahko delo, živi v veliki zmoti. Norveška se na vsakem velikem tekmovanju bori za kolajne, zato bo dvoboj z njo najtežji v skupini. Za nas nobena od teh treh tekem ne bo lahka in vsaka bo ključna. Vloge v naši skupini so sicer vsaj na papirju bolj ali manj jasne, a čudeži se pogosto dogajajo. Toda zame ne bi bil čudež, če bi v naši skupini Ferski otoki koga premagali. No, upam, da to ne bomo mi, še posebej, ker ne bežimo od vloge favorita,« opisuje Zorman.

Selektor bo imel na zunanjih položajih (levi, desni, srednji) na vsakem igralnem mestu le po dva rokometaša, kar bi se na turnirskem sistemu tekmovanja, na katerem Slovenija računa na vsaj sedem tekem, zaradi utrujenosti igralcev lahko precej poznalo v igri. Osnovni cilj Slovenije je napredovanje med 12 najboljših v Evropi, potem je vse možno in odprto, Zorman pa se konkretnim napovedim raje izogiba: »Kakšen je naš domet v Nemčiji, v bistvu še niti sami ne vemo. Kakšen zelo dober dan na prvenstvu te lahko pripelje celo v boj za kolajne, kakšen zelo slab pa te lahko pošlje domov že po prvem delu. Vseeno moram priznati, da so poškodbe vsaj delno načele naše sicer visoke ambicije v Nemčiji.«

Paradoks kvalifikacij za OI

Z uvrstitvijo v drugi del Eura bi Slovenija v junijskih kvalifikacijah za SP 2025 prišla v boben z nosilci in bi imela malce lažje delo za napredovanje na tekmovanje, ki ga bodo skupaj gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Glavna slovenska cilja v letu 2024 pa sta seveda marčevske olimpijske kvalifikacije in nastop na OI v Parizu: prve si bo v Nemčiji zelo težko priigrati, a obstaja tudi rezervni in lažji scenarij – deseto mesto z lanskega SP. Za uresničitev tega scenarija mora v tem mesecu Egipt pred domačimi gledalci osvojiti zlato kolajno na prvenstvu Afrike, s čimer bi sprostil dodatno kvoto za to celino, prva v čakalnici pa je prav Slovenija.

A to seveda ne pomeni, da bo Zormanova četa vzela letošnji Euro bolj ali manj z levo roko. Kljub temu, kar je še poseben paradoks, da bi ji zelo dober dosežek v Nemčiji otežil pot v Pariz, saj bi v olimpijskih kvalifikacijah padla v težjo skupino. »Niti slučajno v Nemčijo nismo prišli 'zganjati turizma', ampak igrati maksimalno resno in odgovorno. Svoje delo in naloge moramo opraviti po najboljših močeh ter brez kalkulacij in matematike. Toda če sem povsem iskren, tudi moje misli pogosto bežijo k marčevskim olimpijskim kvalifikacijam. Jasno je, da so olimpijske igre največji športni dogodek in sanje vsakega športnika, zato bi bilo super, če bi se slovenska rokometna reprezentanca že četrtič (pred tem v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016, op. p.) uvrstila nanje. To bi bilo fantastično,« se zaveda Zorman, ki je v torek, na dan potovanja iz Slovenije v Nemčijo, praznoval 44. rojstni dan.

*** Kakšen je naš domet v Nemčiji, v bistvu še niti sami ne vemo. Kakšen zelo dober dan na prvenstvu te lahko pripelje celo v boj za kolajne, kakšen zelo slab pa te lahko pošlje domov že po prvem delu. Uroš Zorman, selektor

Slovenska reprezentanca na EP 2024 v Nemčiji Na seznamu selektorja Uroša Zormana za nastop v Nemčiji je 18 igralcev – 15 iz tujih klubov (šest iz Nemčije, trije z Madžarske, dva iz Severne Makedonije, po en iz Francije, Hrvaške, Danske in Poljske) in trije iz treh slovenskih (po en iz Celja Pivovarne Laško, Trima in Gorenja). Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen, Nemčija), Urban Lesjak (Pelister, Severna Makedonija), Miljan Vujović (Stuttgart, Nemčija). Leva krila: Staš Slatinek Jovičić (Trimo), Tilen Kodrin (Gummersbach, Nemčija), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško). Leva zunanja: Aleks Vlah (Aalborg, Danska), Borut Mačkovšek (Pick Szeged, Madžarska). Srednja zunanja: Dean Bombač (Pick Szeged, Madžarska), Miha Zarabec (Wisla Plock, Poljska). Desna zunanja: Jure Dolenec (Limoges, Francija), Nejc Cehte (Pelister, Severna Makedonija). Desni krili: Gašper Marguč (Veszprem, Madžarska), Domen Novak (Wetzlar, Nemčija). Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg, Nemčija), Kristjan Horžen (Gummersbach, Nemčija), Matic Suholežnik (Zagreb, Hrvaška), Jernej Drobež (Gorenje). Vodstvo reprezentance – selektor: Uroš Zorman, pomočnik: Luka Žvižej, trener vratarjev: Gorazd Škof, trener za telesno pripravo: Rok Košak, zdravnik: dr. Sašo Djurič, fizioterapevta: Rudi Slobodnik in Anže Dolničar, tehnični vodja: Ciril Andoljšek, vodja moških reprezentanc: Jaka Peterlin, direktor reprezentanc: Goran Cvijić, odnosi z javnostmi: Aljaž Močnik.