Brazilski mediji poročajo, da so v obalnem mestu Santos v bližini Sao Paola v petek zvečer na ulici ustrelili 43-letnega slovenskega državljana in sicer vpričo njegovega štiriletnega sina in 34-letne žene, brazilske državljanke. Po poročanju portala G1 in Metropoles je 43-letnik tam živel in delal kot mizar, sosedje pa so ga opisali kot zadržanega.

Na brazilskih portalih so objavili tudi posnetek usmrtitve z nadzorne kamere. Z njega je razvidno, kako se je tričlanska družina z dvema kolesoma – dečka je v otroškem sedežu peljal oče – pripeljala na pločnik pred hišo. Zdi se, da skuša moški, šlo naj bi ravno za slovenskega državljana, odpreti vrata ograje. Takrat je izza avtomobila, parkiranega na drugi strani ceste, pritekel moški in 43-letnika ustrelil. Video so sicer v tem delu zameglili oziroma so samo dejanje izrezali iz njega. Moški je padel na tla, enako tudi kolo z otrokom vred. Strelec je zbežal, ženska pa je odhitela na pomoč otroku.

Portal G1 povzema policijsko poročilo, po katerem je bila žrtev ustreljena šestkrat, uradne potrditve o tem pa ni. Ustreljenega naj bi po poročanju portala Metropoles odpeljali v bolnišnico, a je umrl že na poti tja. Pišejo še, da prav tako ni znano, ali se je ob padcu s kolesom poškodoval štiriletni otrok.