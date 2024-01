Izstrelke hutijev so ameriška in britanska letala prestregla z raketami zemlja-zrak, je še sporočilo poveljstvo. To je bil sicer 26. napad hutijev na trgovske pomorske poti v Rdečem morju od 19. novembra.

Hutiji, ki ob podpori Irana nadzirajo večji del ozemlja Jemna, po začetku vojne na območju Gaze vse pogosteje napadajo ladje na pomembni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Trdijo, da gre izraz solidarnosti s Palestinci v Gazi, kjer Izrael vodi silovito ofenzivo proti palestinskemu gibanju Hamas.

V luči napadov so ZDA decembra ustanovile večnacionalno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa pred napadi hutijev.

Po tranzitni poti v Rdečem morju poteka do 12 odstotkov celotne svetovne trgovine. Nekateri lastniki velikih trgovskih ladij, denimo danski velikan Maersk, so se zaradi napadov začeli izogibati plovbi po tej poti, kar pomeni daljše in dražje poti okrog Afrike.