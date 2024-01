Med najbolj prepoznavnimi tradicionalnimi maskami v Sloveniji so kurenti. Kurentovanje se bo tradicionalno začelo čez dobre tri tedne in pol s kurentovim skokom 2. februarja. Osrednji program 64. Kurentovanja bo potekal od 3. do 13. februarja, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo ptujske ulice in trge preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask ter tradicionalnih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in današnjem času.

Tradicionalni pustni dogodki pri nas bodo tudi laufarija – praznovanje v Cerknem, pustovanje v Drežnici in Drežniških Ravnah ter pustovanje v Cerknici, kjer bodo mestne ulice zasedli Povodni mož Jezerko, Ščuka Velikanka, coprnica Uršula, Butalci in drugi zabavni pustni liki.

Na Hrvaškem so tudi že v zaključni fazi priprav, ponekod pa so celo neznansko pohiteli in tam se bodo pustne prireditve začele že konec tega tedna. Na primer v Crikvenici, kjer tamkajšnje »maškare« svojo zgodbo gradijo na tradiciji, ki so jo pilile številne generacije Crikveničanov. Organizatorji pravijo, da bo najzabavneje v šotoru na Trgu Stjepana Radića, le korak od morja. Čar opatijskega karnevala, kjer se bo pustno dogajanje začelo prihodnjo sredo, boste lahko doživeli ob številnih prireditvah, kot sta na primer otroški karnevalski korzo s maskiranimi otroškimi skupinami in Balinjerada, ko se bodo pogumni udeleženci spuščali po strmi cesti v nenavadnih in kreativnih »vozičkih«. Ta nora dirka vozil na koleščkih bo poskrbela za nepozabno zabavo tako za najmlajše kot za starejše.

Reka je v marsičem prav posebno mesto in med vsemi temi posebnostmi je ena povezana s pustom. Medtem ko vsi leto živimo s štirimi, je namreč Reka ustvarila svoj edinstveni peti letni čas. Imenuje se karneval. Med 17. januarjem in 14. februarjem vas na Reki čaka bogat program karnevalskega dogajanja, katerega vrhunec bo 11. februarja s tradicionalnim mednarodnim karnevalskim sprevodom skozi mestno jedro, ki je obenem ena največjih karnevalskih prireditev nasploh.

Še en pustni dogodek omenimo v tokratni napovedi dni, v katerih bomo preganjali zimo: karnevalski Snowboard Session bo tudi v svoji 13. izvedbi na Platku zbral najboljše deskarje iz regije. Disciplina, v kateri bodo tekmovali, je slopestyle, nagradni sklad pa znaša 1000 evrov. x