Morda je čas, da obiščete glavno mesto sosednje Hrvaške, ki je bogato s kulturo, zanimivostmi in čudovitimi lokacijami. Za začetek bo dovolj že, če se boste sprehodili po Gornjem gradu, zgodovinskem jedru Zagreba, ki ga zaradi njegovega pomena za mesto obiščejo številni turisti. V nasprotju s širokimi bulvarji in parki zagrebškega Donjega grada je tukaj vzdušje intimno in staromodno. Ulice in uličice, na katerih je več baročnih zgradb in palač, so čudovit kraj za raziskovanje, tam so nekateri najbolj zanimivi zagrebški muzeji, restavracije, bari in kavarne.

Kateri štruklji so najboljši

Zagreb je tudi mesto, v katerem je kar nekaj bistrojev, gostiln in restavracij, znanih v krogih ljubiteljev dobre hrane. Eden od kultnih krajev hedonistov je zagotovo legendarni hotel Esplanade z Zinfandel's Restaurant. Med hrvaškim Zagorjem in tamkajšnjim dvorcem Mihanović na eni strani ter Le Bistrojem v hotelu Esplanade na drugi strani še vedno poteka vojna o tem, kdo pripravlja najboljše štruklje na svetu. Ta mesec lahko pokusite tiste v Zagrebu. O oznaki najboljši na svetu bi se lahko prerekali v nedogled, saj je nemalo tistih, ki so prepričani, da so najboljši štruklji na svetu kobariški, tolminski, idrijski, kraški ... Da se izognemo hujšim sporom, bomo v tem primeru govorili le o najboljših štrukljih na sosednjem Hrvaškem, ne pa na svetu. Torej, ljubitelje štrukljev ta mesec čaka Esplanadova poslastica, ki je postala z leti hotelska specialiteta in sinonim za vrhunsko Esplanadovo kulinariko.

Kaj je posebnost omenjenih štrukljev? Predvsem to, da so ročno pripravljeni iz le nekaj svežih sestavin po istem preverjenem starem receptu. Testo pregnetejo in raztegnejo, dokler ni čisto tanko. Nato ga napolnijo s skuto, štruklje pa oblikujejo s tankim porcelanastim krožničkom in nato na pari poparijo, previdno zložijo v keramično posodo, zalijejo s fino smetano in pečejo v pečici, dokler se zlato rjavo ne obarvajo. Lahko jih zaužijete kot predjed, glavno jed z malo soli ali pa kot sladico s sladkorjem. »Ena porcija je sestavljena iz dveh kosov štrukljev, zapečenih v fini smetani, da nasitijo, za popolno doživetje pa se odlično podajo h kozarcu vrhunskega vina ali penine. Esplanadove štruklje so med bivanjem v Zagrebu pokusili številni znani gostje, med njimi Tina Turner, Robbie Williams, Sting, skupina U2, kralj Charles in številni drugi ugledni gostje,« je povedal Ivan Trbušić, vodja restavracije Le Bistro.

Prepoznali so vrednost nacionalnih jedi

»Štruklje so začeli v hotelu Esplanade pripravljati leta 1951, vse pa se je začelo z idejo, da bi gostom in tujim gostom na gala slovesnostih ponudili nekaj privlačnega, izvirnega in preverjeno dobrega iz različnih koncev Hrvaške. Takratni kuharski mojstri so prepoznali vrednost nacionalnih jedi kot najprivlačnejše vabilo za goste, ki želijo uživati ​​v lokalnih dobrotah, in od takrat so štruklji nepogrešljiva klasika na jedilniku vsakega hotela Esplanade. Štruklje gostom postrežemo tudi za zajtrk z drugimi lokalnimi izdelki, kot so drniški pršut, paški sir, domači ocvirki, oljčno olje in domača plešiviška penina. So najbolj slasten del skoraj vsakega pomembnega dogodka,« je povedala Ana Grgić Tomić, že nekaj let vodja Esplanadove kuhinje.