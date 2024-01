Benetke so napovedale nove omejitve pri številnosti turističnih skupin. Gre za eno zadnjih potez za zmanjšanje pritiska množičnega turizma na izredno priljubljeno mesto ob kanalu. Z junijem bodo skupine omejili na 25 oseb, kar je približno polovica zmogljivosti običajnega turističnega avtobusa. Prepovedana bo uporaba zvočnikov, ki lahko povzročijo zmedo in motnje, je v izjavi za javnost sporočilo mesto. Mestna uradnica, zadolžena za varnost, Elisabetta Pesce je dejala, da je cilj politike izboljšanje gibanja skupin skozi zgodovinski del Benetk in na zelo obiskanih otokih Murano, Burano in Torcello. Obenem želijo s tem izboljšati življenje tistih, ki živijo in delajo v mestu. Ukrepe mora preučiti še mestni svet, če jih bodo sprejeli, bodo začeli veljati 1. junija.

Kako Benetke obvladujejo gnečo?

Mesto je pred tem objavilo načrte za testiranje nove pristojbine za dnevne izlete. Cena dnevnega obiska 5 evrov na osebo bo veljala ob glavnih konicah med aprilom in sredino julija, vključno z večino koncev tedna. Našteli so jih kar 29. S tem ukrepom želijo nadzorovati gnečo, hkrati pa želijo obiskovalce spodbuditi k daljšemu obisku in izboljšati kakovost življenja prebivalcev Benetk. Agencija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je navedla vpliv turizma na krhko mesto v laguni kot glavni dejavnik za to, da je že dvakrat razmišljala o uvrstitvi Benetk na Unescov seznam ogrožene dediščine. Mesto se je temu prvič izognilo tako, da je omejilo prihod velikih ladij za križarjenje skozi kanal Giudecca, in nato septembra lani, ko je napovedalo uvedbo pristojbin za enodnevne izlete, ukrep, ki so ga preložili zaradi padca turizma med pandemijo covida.