#intervju Eva Baltasar, pisateljica: V njenih romanih ni preteklosti

Eva Baltasar je katalonska pesnica in pisateljica. Objavljenih ima deset pesniških zbirk, za katere je prejela mnogo nagrad, in tri romane. Njen prvenec Permafrost je leta 2018 prejel nagrado katalonskih knjigarnarjev premi llibreter in je del triptiha, v katerem so glavne protagonistke ženske. Njen drugi roman Boulder je izšel leta 2020 in se potegoval za Bookerjevo nagrado. Oba romana sta pri založbi KUD Sodobnost International izšla v prevodu Veronike Rot.