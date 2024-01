Tretjič zapored bo med evropsko elito nastopilo 24 reprezentanc, ki so bile na lanskem majskem atraktivnem žrebu v Düsseldorfu razdeljene v šest skupin s po štirimi. Vsaka ekipa bo v skupini v prvem delu prvenstva odigrala po tri tekme, po dve najboljši iz vsake pa bosta napredovali v glavni del, v katerem bosta dve skupini s po šestimi ekipami (križale se bodo skupine A, B in C ter D, E in F). Vsako nato čakajo še po štiri tekme, neposredno v polfinale pa se bosta uvrstili po dve najboljši iz obeh skupin. Sklepni del tekmovanja bo gostila dvorana Lanxess Arena v Kölnu: obe polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto (vse 26. januarja), dva dni pozneje pa še tekmo za bron in finale.

Na zadnjem Euru, ki sta ga leta 2022 sogostili Madžarska in Slovaška, je slavila Švedska, ki je v finalu premagala Španijo s 27:26, na obračunu za bron pa je bila Danska po podaljških boljša od Francije s 35:32. Švedi, ki so postali že petič prvaki Evrope (rekord v zgodovini tekmovanj), so poleg zlatih kolajn osvojili še dve posamični lovoriki: organizator igre Jim Gottfridsson je bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP), krožni napadalec Oscar Bergendahl pa za najboljšega obrambnega igralca EP 2022. Ob tem je nenavadno, da v idealni sedmerici prvenstva ni bilo niti enega Šveda, ampak dva Danca (desni zunanji Mathias Gidsel in levi zunanji Mikkel Hansen) ter po en Islandec (vratar Viktor Gisli Hallgrimsson), Španec (desno krilo Aleix Gomez), Nizozemec (srednji zunanji Luc Steins), Črnogorec (levo krilo Miloš Vujović) in Nemec (krožni napadalec Johannes Golla).

Jacobsen: Pet kolajn v petih letih

Čeprav so Švedi aktualni evropski prvaki, jih največja svetovna stavnica – skupaj s Francijo – uvršča na drugo mesto (kvota 5,50), po njenih napovedih pa je absolutni favorit za naslov najboljšega na stari celini Danska (2,10). Gostiteljica Nemčija je za Španijo (7,00) peta (9,00), Slovenija pa si skupaj s Hrvaško in kvoto 51,00 deli deseto mesto med 24 reprezentancami. Če gre verjeti stavniškim nasvetom in napovedim, sta največja »avtsajderja« Grčija (2501,00) in Gruzija (5001,00), medtem ko si Ferski otoki, prvi tekmec Slovenije v Berlinu, delijo 16. mesto s še štirimi reprezentancami in kvoto 751,00.

Selektor Danske je leta 2017 postal zdaj 52-letni Nikolaj Jacobsen, ki je na tem položaju nasledil Islandca Gudmundurja Gudmundssona. Nekdanji odlični levokrilni igralec (na klubski ravni je med letoma 1990 in 2012 igral v domovini in Nemčiji) in reprezentant (na 148 tekmah je dosegel 584 golov) je kot selektor v zadnjih petih letih z Dansko na velikih tekmovanjih osvojil kar pet kolajn: tri zlate (SP 2019, 2021, 2023) ter po eno srebrno (OI 2020) in bronasto (EP 2022).

Norvežan na klopi Švedske

Jacobsen, ki je bil med letoma 2017 in 2019 sočasno selektor Danske in trener nemškega kluba Rhein Neckar Löwen (z njim je bil po enkrat državni in pokalni prvak), se zaveda pričakovanj domače in evropske javnosti. »Odkar sem v selektorski vlogi, pred vsakim velikim tekmovanjem spadamo med glavne favorite za kolajne. Z izjemo Eura 2020 (takrat je Danska izpadla že po prvem delu tekmovanja in osvojila šele 13. mesto) smo na igrišču vedno upravičili svojo vlogo. Zavedamo se, da nas mnogi spet vidijo na vrhu Evrope, a pot do tja je vedno dolga, težka in naporna. Prepričan sem, da lahko vsaj osem, devet reprezentanc upravičeno meri na odličje, a na žalost je na zmagovalnih stopničkah prostora le za tri,« se zaveda Nikolaj Jacobsen, ki ga je mednarodna zveza IHF leta 2021 izbrala za najboljšega trenerja na svetu v moški konkurenci.

Na selektorski klopi aktualne evropske prvakinje Švedske pa od leta 2020 sedi Norvežan Glenn Solberg. Za 51-letnega Solberga, ki je kot igralec blestel v takšnih klubih, kot so Nordhorn, Barcelona in Flensburg, za reprezentanco pa je v 15 letih kot organizator igre zbral 122 tekem in dosegel 250 golov, je vodenje Švedske prva služba v samostojni selektorski vlogi. Pred tem je bil med letoma 2014 in 2016 pomočnik selektorja norveške moške izbrane vrste, na švedski klopi pa je naslednik na Švedskem rojenega Islandca Kristjana Andressona (reprezentanco je vodil od leta 2016 do 2020) spet poskrbel za rezultatski vzpon z zlatom na EP 2022, srebrom na SP 2021, četrtim mestom na SP 2023 in petim na OI 2020.

Frankfurt bo danes že preteklost

Solberg, ki je lani na klubski ravni sočasno z vodenjem Švedske postal tudi trener norveškega Fjellhammerja, ni obremenjen zaradi rezultatsko zelo uspešne reprezentančne zgodovine, v kateri je izbrana vrsta na velikih tekmovanjih osvojila kar 22 kolajn, od tega devet zlatih (le za primerjavo: Danska jih je osvojila 16, med njimi šest zlatih). »Vsako tekmovanje je zgodba zase, zgodovina, tradicija in uspehi pa na vsakem naslednjem prvenstvu ne igrajo nobene vloge. To pomeni, da tudi mi, čeprav smo aktualni prvaki Evrope, začenjamo z ničle. A po drugi strani imamo v Nemčiji seveda tudi visoke tekmovalne cilje, naša tiha želja pa je kolajna,« pravi Glenn Solberg.

Čeprav je Nemčija že zelo dolgo svetovna rokometna velesila, bo prvič v 30 letih gostila evropsko prvenstvo, a se bo že takoj vpisala v rokometno zgodovino. Današnji tekmi Francija – Severna Makedonija (ob 18. uri) in Nemčija – Švica (20.45) bosta tudi edini v Düsseldorfu na tem prvenstvu, bosta pa potekali na nogometnem stadionu s pokrito streho (gre za domicilni objekt nogometašev Fortune), ki lahko sprejme kar 54.600 gledalcev. Za uvodni dan prvenstva je objekt povsem razprodan, kar pomeni, da bo padel tudi svetovni rekord obiskanosti na rokometni tekmi. Sedanji je bil prav tako dosežen v Nemčiji, ko si je tekmo nemške prve lige Rhein Neckar Löwen – Hamburg v dvorani Frankfurt Arena ogledalo 44.189 ljudi.