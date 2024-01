Ob letu osorej

Natančno pred enim letom je predsednik vlade vehementno stopil pred sodnike in jim obljubil 600 evrov dodatka na plače. Plače se jim v nasprotju s funkcionarji drugih vej oblasti že več kot deset let niso usklajevale z inflacijo. Realno gledano so se jim v primerjavi s plačami poslancev in vladnih funkcionarjev znižale za več kot 20 odstotkov. Presenečenju so sledili hvaležni stiski rok, objemi. A takoj ko je Robert Golob za seboj zaprl vrata dvorane, je sledila streznitev. Nihče niti pomislil ni, da predsednik vlade kaj takega obljublja brez skrbno pripravljene zakonske podlage. Potem je šlo vse samo še navzdol. Vsi poskusi, da bi položaj sodnikov (morda vsaj začasno) le nekako uredili, so se izjalovili. Verjeti najvišjemu predstavniku vlade se je izkazalo za skrajno naivno, njegove že skoraj ponarodele besede o hepiendu pa so ostale samo še farsa.