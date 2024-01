Ja, za plače gre. Ali veste, koliko dobi učitelj začetnik? Ali res lahko pričakujemo, da bodo profesorji matematike in fizike delali v šoli? Veste morda vsaj to, kako zahtevno je delati v šoli? Ne, po vaše bi morali ponižno tiščati glavo v pesek in dopustiti, da bodo otroke učili ljudje z neustrezno izobrazbo. Mladi diplomanti matematike ali fizike jih za tako plačilo res ne bodo, ker jih bo premamilo delo v gospodarstvu. Ta vlada je obljubila ureditev razmer in za to je dobila mandat. Volivci smo verjeli in ne moremo več čakati. Ker ne rešujejo situacije, ampak tiščijo glavo v pesek. In vi bi radi, da to počnemo tudi vsi mi skupaj s sodniki. Ubogi proračun, ki trpi, ko je treba dvigniti plače, ko pa je treba pomagati gospodarstvu, pa se milijoni čudežno najdejo. Pogledati je treba z več zornih kotov, gospod Blatnik.

Manja Voglar, Krško