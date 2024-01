Mislim svoje mesto: Kaj pa prometni kolaps?

Pred tednom dni smo pričakovali prometni kolaps Ljubljane. Ni se zgodil. Marsikomu se je zato zazdelo, da so pristojne institucije in mediji pretiravali pri napovedovanju katastrofe ob popolni zapori Dunajske ceste. Ampak mogoče bi pa lahko obojim vsaj enkrat priznali, da so res dobro odigrali svojo vlogo. Kolapsa ni bilo prav zato, ker je bil napovedan.