V jeseniških zdravstvenih ustanovah je včeraj delo potekalo bolj ali manj po ustaljenem urniku. Gospa, ki smo jo srečali pred Splošno bolnišnico Jesenice, je bila tja namenjena na poseg. »Sprejeli so me in me bodo tudi operirali,« nam je sporočila kasneje. Druga je bila namenjena na pregled z magnetno resonanco; kot je povedala, ji termina niso prestavili. Tudi drugi so nam hiteli zatrjevat, da jih predhodno ni nihče obvestil, da bi bilo kar koli drugače kot sicer oziroma kot je bilo napovedano.

»V naši bolnišnici ni bistvenih sprememb v organizaciji dela, vse obravnave potekajo po planiranem urniku. Odpovedali smo nekaj nenujnih posegov, a je teh zelo malo, približno 15 odstotkov, in bodo obravnavani že jutri,« nam je pojasnila Maja Valjavec, svetovalka za odnose z javnostmi v Splošni bolnišnici Jesenice.

»Med stavko zdravnikov in zobozdravnikov delovnih procesov nismo spreminjali, tako da potekajo kot običajno,« so nam povedali v Zdravstvenem domu Jesenice. Kot nam je zaupal eden od pacientov, so ga še dan prej poklicali iz zobozdravstvene ambulante in mu s petka termin prestavili prav na torek, dan stavke.

»V večini naših organizacijskih enot zdravniki in zobozdravniki podpirajo zahteve sindikata Fides in splošno opozorilno stavko. Kljub temu delo tudi danes poteka normalno oziroma brez sprememb,« nam je pojasnila Sergeja Valjavec, ki pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske skrbi za odnose z javnostmi.

V njihovi največji organizacijski enoti, Zdravstvenem domu Kranj, so bile vse ambulante odprte po običajnem urniku, delo je potekalo v skladu z izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času stavke. Izvajale so se torej tiste storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v hudo okvaro zdravja ali smrt. Te storitve vključujejo zdravljenje otrok do 18. leta starosti, bolnikov, starejših od 65 let, storitve nujne medicinske pomoči, zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb, zastrupitev, kroničnih bolezni, obravnavo nosečnic in porodnic ter onkoloških bolnikov. Kot je pojasnila predstavnica sindikata Fides v ZD Kranj Maja Logar Polajnar, so bili prenaročeni tisti, ki ne sodijo na seznam nujnih, in sicer na prvi možni termin.