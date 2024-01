Obiskovalci nakupovalnega središča si lahko ogledajo 50 fotografij finalistov foto natečaja Red Bull Illume, ki so osvetljene na edinstvenih 2 x 2 m velikih svetlobnih oknih. »V pravo veselje mi je, da gostimo to posebno razstavo, ki začenja svojo turnejo po svetu ravno pri nas. Zahvala gre ustvarjalcem fotografij v gibanju, ki so ustvarili neverjetne podobe,« je dejal Center manager Cityparka Andrej Ropret.

Red Bull Illume je največje svetovno tekmovanje v pustolovskih in akcijskih športnih posnetkih, ki poteka že več kot desetletje in združuje neverjetno delo fotografov in ustvarjalcev vsebin z vsega sveta. Podobe prikazujejo najbolj ustvarjalne in očarljive podobe na svetu, hkrati pa osvetljujejo strast, življenjski slog in kulturo fotografov, ki so jih posneli. Zmagovalne fotografije je izbrala mednarodna žirija, ki jo je sestavljalo 52 urednikov, fotografov in strokovnjakov.

Red Bull Illume je leta 2006 ustanovil Ulrich Grill, strasten fotograf in športnik. Takrat je vodil izobraževalne delavnice za fotografe in ugotovil, da ni fotografskih natečajev posvečenih pustolovskim in akcijskim športom. Porodila se mu je zamisel za Red Bull Illume Quest – tekmovanje, ki ne slavi samo fotografij, ampak tudi ljudi za objektivom, ki se tako izjemno potrudijo, da ujamejo posnetek.