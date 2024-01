Pobudo za presojo ustavnosti več določb zakona ter predlog za začasno zadržanje izvajanja je konec lanskega leta vložila Vzajemna, ker se z njihovimi rešitvami ne strinja. V zdravstveni zavarovalnici so prepričani, da zakon protiustavno posega v lastninsko pravico članov Vzajemne ter v svobodno gospodarsko pobudo same družbe.

Vlada medtem meni, da v predlogu Vzajemne ni izkazan obstoj težko popravljivih škodljivih posledic, s katerimi bi bilo utemeljeno začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih členov zakona.

Po oceni vlade bi bile škodljive posledice zadržanja za člane, ki so imeli pri Vzajemni sklenjene pogodbe iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije večje kot morebitne škodljive posledice nezadržanja, so sporočili s finančnega ministrstva.

Vzajemna je sicer v vmesnem času prešla pod pristojnost Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), ki je upravi Vzajemne naložil, naj mu do prihodnje seje predloži načrte prestrukturiranja družbe, ki sledijo ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z letošnjim 1. januarjem. Upravi je naložil še predložitev ocene poslovanja v prihodnjih petih letih in podatkov o škodah iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja od julija do decembra 2023.