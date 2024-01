Ker se bo državno prvenstvo v nogometu nadaljevalo 10. februarja, so prvoligaši začeli s pripravami na spomladanski del. Olimpija se je v nedeljo zbrala na skupni večerji kar na stadionu Stožice, v ponedeljek so igralci opravili testiranja in včeraj popoldne prvi trening. Okrog Olimpije se je v premoru znova razširilo veliko negativnih govoric, zato je včeraj pred novinarje stopil tudi direktor kluba Igor Barišić, ki je imel s seboj list papirja, na katerem je imel zapisane oporne točke za obračun z mediji. »Ne razumem, zakaj je okrog kluba toliko negative. Olimpija nima nobenih denarnih težav, saj smo v letu 2023 plačali vse obveznosti. Tako uspešni smo zaradi prodaje Sešlarja v Turčijo in nastopov v Evropi. Lansko leto smo prvič končali z velikim plusom. V klubu je vse v najlepšem redu. Glede na uspehe smo si zaslužili več spoštovanja,« je vidno razburjen pripovedoval Igor Barišić.

Olimpija na leto potrebuje med pet in šest milijonov evrov

Na vprašanje, če so igralcem plačali vse premije za lanski naslov državnega in pokalnega prvaka ter uvrstitev v konferenčno ligo, je odvrnil: »To je interna stvar kluba. Vse, kar je zapisano v pogodbah bomo plačali. Vse jim bomo pojasnili danes, ko bodo imeli sestanek s predsednikom Adamom Deliusom.« Bojda je težava v tem, da je pri nagradah za evropske nastope šlo zgolj za ustni dogovor, ne pa pismeni. Barišić ni hotel razkriti, kakšen je proračun kluba: »Olimpija bo imela tako visok proračun, kot je potreben, da postane državna prvakinja. Proračun je med pet in šest milijonov evrov in je že zagotovljen do konca sezone.« Odločno je zatrdil, da je Olimpija pravočasno plačala obroke odškodnin za Bresta, Agbo, Florucza, Dioga Pinta in trenerja Zeljkovića. Razburil se je, zakaj sploh omenjamo, da turški klub Eyuspor zamuja s plačilom obroka odškodnine za Sešlarja. »Olimpija je v takšnem položaju, da lahko kupi igralca za milijon evrov, a je vprašanje, če ga potrebuje,« je kar vrelo iz Barišića. Pol ure kasneje je zanikal, da bo takšno vsoto plačala za napadalca, ki ga željo pripeljati v naslednjih dneh.

Olimpijo sta zapustila Aljaž Krefl (Celje) in Nemanja Gavrić (Radomlje). Ne računajo več na enega najbolje plačanih igralcev in ljubljenca navijačev Mustafo Nukića, ki ima pogodbo do junija 2025. Pascala Estrado, ki se mu pogodba izteče poleti in Marka Mijailovića. Zelo malo je možnosti, da bi ostal tudi Rui Pedro, najboljši strelec lige, kateremu pogodba poteče junija letos. Vsi štirje odpisani so v Ljubljani in trenirajo z ekipo B. »Na Nukića ne računamo, saj ni dodana vrednost, želimo si namreč mlajšega in hitrejšega napadalca. Nukić ni problem kot oseba, ampak se je spremenila filozofija kluba, saj podpisujemo pogodbe z igralci, ki so stari med 19 in 24 let ter dodamo dva, tri izkušenejše. Z Estrado, ki je zamenjal menedžerja, smo želeli podaljšati pogodbo že poleti, a nismo našli skupnega jezika, zato ni bil več v kombinacijah. Težava Mijailovića je, da je tujec. Če Rui Pedro, ne bo podpisal nove pogodbe, ne bo igral. Ne bo odšel za sto ali dvesto tisoč evrov. Z njim smo sestankovali po tekmi s Slovanom in strinjal se je, da ostane, a se je moral dogovoriti z mamo in menedžerjem. Ko je prišel na priprave, nam je agent poslal pogoje, ki so za nas nesprejemljivi. Njegova usoda bo znana v treh do štirih dneh,« je pojasnil športni direktor Goran Boromisa in se pohvalil, da Nemanja Motika pričakuje vabilo v nemško reprezentanco do 21 let, ko bo prejel nemški potni list. »Delam tisto, kar mi rečejo v klubu. Jaz o tem ne odločam, ampak opravljam svoj posel,« je odpisanih pojasnil trener Zoran Zeljković.

Boromisa je odločno zanikal, da Olimpija v primerjavi s konkurenco zamuja z zimskimi okrepitvami, saj je edini nov obraz vratar Gal Lubej Fink iz Brava: »Olimpija že ima ekipo, ki se je bila uspešna v Evropi, zato premore kakovost, da se bori za prvaka. Zdaj skušamo narediti korak naprej, za kar pa potrebujemo dva igralca, napadalca in vezista, ki bosta delala razliko in pomagala v boju za prvaka ter pokal. Okrepitvi bosta tujca, ne bosta pa Portugalca.« Olimpija ni prejela uradno nobene ponudbe za svoje igralce, bilo pa je nekaj povpraševanja za Ratnika, Elšnika, Motiko...

Prihodnji teden odhod na priprave v Turčijo

Trener Zoran Zeljković je komaj čakal začetek priprav. Ekipa bo najprej trenirala v Ljubljani, prihodnjo sredo pa odpotovala na priprave v Turčijo, kjer bo odigrala tri pripravljalne tekme s kakovostnimi nasprotniki. »Testiranja so pokazala, da so fantje izpolnili program dela, ki so ga imeli med premorom. Čaka nas težko delo. Želimo nadaljevati tam, kjer smo končali z odlično zadnjo tekmo in zmago v konferenčni ligi v Bratislavi. Tedaj smo igrali tako, kot si želim. Naš načrt je, da na vsaki tekmi prevladujemo, a obenem želim, da se znamo tudi prilagajati dogodkom na igrišču. Vse bomo naredili, da bomo skušali prehiteti Celje, čeprav ima deset točk prednosti. Ne bomo se predali, dokler bodo teoretične možnosti,« je pojasnil Zoran Zeljković, ki je postavil zahtevo, da mora do konca tedna vedeti, na katere igralce lahko računa. Iz mladinskega pogona so se treningom priključili Ačimović, Dvoršak in Ristić, medtem ko Maksimović odšel na posojo v Bravo.

Ko se je končal jesenski del, je Zeljković pričakoval, da bo prvi dan pripravil pozdravil nove igralce. »Razumem trg in klub je vedno na prvem mestu. Najbolj bi si želel, da bi Rui Pedro podpisal dolgoročno pogodbo, a tudi on mora razumeti, da je klub na prvem mestu. Želim si okrepitev, a novi igralci morajo biti dodana vrednost. Če to ne bodo, je bolje, da ne pripeljemo nikogar, saj imamo dovolj kakovosti za slovensko ligo,« je odvrnil Zeljković, ki je navdušen nad podporo župana Ljubljane Zorana Jankovića.