»Vem, da zdravniki opravljajo težak poklic, a njihove stavke ne podpiram,« nam je dejala gospa srednjih let, ki smo jo srečali v celjski bolnišnici, kjer pa se je mudila zato, ker je obiskala mamo. A kot je dejala, je bilo zanjo dobro poskrbljeno. Drugi sogovornik, na katerega smo naleteli pri celjskem zdravstvenem domu, se je pridušal: »Osebno menim, da so zdravniki solidno plačani, saj so tudi vedno na lestvici najbolje plačanih v javnem sektorju.« Naleteli smo še na mlajšo gospo, ki je bila naročena na pregled, a po oceni zdravnikov njena obravnava ni sodila med nujne. »Malo sem upala, da me bodo vseeno sprejeli, ker sem zato vzela tudi dopust. A sem dobila nov datum,« je bila nekoliko razočarana. »Absolutno sem za to, da je vsak pošteno plačan za svoje delo, a menim, da gre v primeru zdravnikov za izsiljevanje,« pa je dejal še en starejši gospod, ki je bil na pregled naročen ob pol desetih dopoldan, na vrsto pa je prišel šele okoli 13. ure. A smo naleteli tudi na takšne, ki stavko podpirajo. »V sosednji Avstriji srednje medicinske sestre zaslužijo več kot nekateri naši specialisti, kar vsekakor ni prav, zato stavko podpiram,« je dejala mlada mamica. »Kar ti ljudje, zdravniki, naredijo za nas, da lahko živimo, je neprecenljivo. Jaz bi jim dal dvakrat večjo plačo. Pa ne samo zdravnikom, tudi sestram, ki so res srčne in te znajo spraviti v dobro voljo,« nam je dejal Vasja Peer, ki smo ga srečali v glavni bolnišnični avli. Prišel je namreč na pregled, ker je bil minuli teden operiran na srcu, včeraj pa se mu je nenadoma zvišal krvni tlak. »Poklical sem in so mi rekli, naj takoj pridem na pregled. In sem ga tudi opravil,« nam je še dejal Peer.

Vse nujne paciente so obravnavali

»Kot smo napovedali, je delo zdravnikov in zobozdravnikov potekalo v skladu z zakonsko določenimi pravili za delo v času stavke. Zagotavljali smo le izvajanje tistih zdravstvenih storitev, ki so bile za paciente nujne, da niso bili življenjsko ogroženi,« je razložila Danijela Gorišek, vodja službe za odnose z javnostmi v celjski bolnišnici. In naštela, da med nujne obravnave sodijo vsa zdravljenja vročinskih stanj in infekcij, poškodb in zastrupitev, pa tudi kroničnih bolezni, če bi to poslabšalo zdravstveno stanje pacienta. Zdravniki so nudili tudi vso nujno zdravniško pomoč, opravljali triažo in predpisovali nujna zdravila in pripomočke. »Sicer pa obravnav pacientov nismo odpovedovali vnaprej. Vsi, ki so bili naročeni v času stavke, so bili obravnavani, razen, če ta ni bila nujna. V tem primeru so po triažnem pregledu v ambulanti dobili nov termin obravnave,« je razložila Goriškova. In priznala, da je prihajalo do zamud pri obravnavi pacientov, so se jim pa opravičili in jih prosili za razumevanje. Nujne zdravstvene storitve so zagotavljali tudi v celjskem ZD. »Minimum delovnega procesa smo zagotavljali v najmanj štirih ambulantah družinske medicine. Sploh pa nismo odklonili obravnave nobenega starejšega pacienta od 65 let in drugih z akutnimi bolezenskimi stanji, onkoloških bolnikov, nosečnic in porodnic. Res pa smo nekaj pacientov prenaročili na nov termin,« je povedala Snežana Delakorda iz ZD Celje.