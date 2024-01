Zaradi močne burje, ki močno ovira promet, so se na regionalni cesti Manče–Vipava prevrnila štiri tovorna vozila in kombi s priklopnim vozilom, so sporočili iz PU Nova Gorica. Ob 7.21 zjutraj se je na regionalni cesti pred Podnanosom prevrnil tuji kombi s priklopnim vozilom, na katerem je bila naložena počitniška prikolica; 45–letni voznik, državljan Romunije, in sopotnik pri tem nista bila poškodovana.

Na prevrnjen tovornjak so policisti naleteli tudi dobri dve uri kasneje pred Podnanosom, kjer so gasilci iz tovornjaka rešili voznika. Le nekaj minut zatem, ob 9.42, pso bili policisti obveščeni, da se je v Podnanosu prevrnilo tuje tovorno vozilo, ki ga je vozil 61–letni voznik iz Srbije, ki je vozil na cesti Podnanos – Vipava. Vozilo je močan sunek burje prevrnil na levi bok na levo izven vozišča. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan.

Na regionalni cesti Vipava – Manče pa se je ob 10.40 prevrnil tovornjak s priklopnikom s hrvaškimi registrskimi številkami. Tovorno vozilo, ki ga je vozil 23-letni državljan Hrvaške je prevrnil sunek burje na desni bok izven vozišča. Zaradi lažje poškodbe je bil odpeljan na zdravljenje v ZD Ajdovščina. Poleg policistov so pri današnjih prometnih nesrečah posredovali tudigasilci in reševalci nujne medicinskem pomoči,

Voznikom zatadi zaradi neupoštevanja omejitev prometa izdali več glob

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.). Na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Policisti PU Nova Gorica zaradi močne burje izvajajo nujne ukrepe za večjo varnost v prometu in preverjajo, če vozniki upoštevajo omejitev prometa zaradi nastalih vremenskih razmer. Številni vozniki tovornih vozil prepovedi niso upoštevali, zato jih je doletela globa..Predpisana denarna kazen zaradi neupoštevanja zapore posamezne ceste znaša 200 evrov za voznika tovornjaka in 1000 evrov za pravno osebo.