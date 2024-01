Nekdanjega mariborskega župana iz vrst SD, ki je družbo vodil skoraj deset let, so nadzorniki iz poslovnih razlogov razrešili novembra 2021 in na njegovo mesto imenovali medtem prav tako že razrešenega Jožeta Hebarja. Glavna očitka naj bi bila prepočasno odločanje o vlogah za domače sončne elektrarne ter po mnenju nadzornikov slabo izpeljana investicija hčerinske družbe Oven v malo hidroelektrarno Čas.

Boris Sovič je vse razloge zavrnil že takoj po razrešitvi in zatrdil, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana. Danes je v več kot uro dolgem pričanju vse to ponovil in hkrati dodal še, da je bilo ravnanje nadzornikov zanj žaljivo, predvsem pa daleč od pravil dobrega korporativnega upravljanja.

»Na dnevnem redu seje sploh ni bilo točke o mojem odpoklicu. Normalno bi bilo, da bi me seznanili z razlogi, jaz pa bi se imel možnost do tega opredeliti. Bila je le točka, na kateri so govorili o problematiki samooskrbe s sončno energijo, ko smo predstavili razmere, pa so se odločili, da bodo sejo nadaljevali sami. Sedel sem v pisarni, čez kakšno uro pa so me začeli klicati prvi novinarji, ki so me spraševali o razrešitvi. Šele nato so me povabili nazaj na sejo, kjer so mi zgolj prebrali odločitev o razrešitvi, nato pa mi prepovedali nadaljnji vstop v podjetje,« je postopek razrešitve sodnici Sanji Tomažič pojasnil Sovič.

Očitke zavrača

Sodnico je zanimalo tudi, kaj meni o dveh že omenjenih konkretnih očitkih, a je oba znova zavrnil. Glede vlog za sončne elektrarne je dejal, da je njihovo število na območju Elektra Maribor bistveno presegalo povprečje v državi in je predstavljalo dobro tretjino vseh. Kadrovsko so se zato okrepili, vendar je naraščalo tudi število novih vlog. So pa hkrati tudi integrirali največ sončnih elektrarn v Sloveniji, zato so očitki po njegovem bili neutemeljeni.

Nesmiselne so po njegovem tudi obtožbe glede nakupa male hidroelektrarne Čas, ki jo je izvedla hčerinska družba Oven, in ki so jo nekateri mediji po njegovih besedah »določene politične pripadnosti« takrat imeli za nasedlo investicijo. Zatrdil je, da je bila krovna družba o vseh korakih investicije seznanjena, v skladu s pravili pa nadzorni svet Elektra Maribor naložbe ni rabil potrjevati.

Sovič je sicer potrdil, da se je nakup nekoliko podražil, ker je upnik enega od prodajalcev uspel na sodišču s svojo terjatvijo, a pravno mnenje ugledne odvetniške družbe je pokazalo, da je naložba kljub nekoliko višji kupnini vseeno smiselna. »Posel je bil uspešen in Oven je predvsem po njegovi zaslugi leto zaključil pozitivno. Vodstvo bi moralo biti zanj pohvaljeno in nagrajeno, ne pa da se mu očitajo nepravilnosti,« je prepričan Sovič.

Zaradi razrešitve naj bi bil »precej pod stresom«

V zvezi z odškodninskim zahtevkom je pojasnil, da je bil zaradi razrešitve precej pod stresom, nekaj časa v bolniškem staležu, obiskoval je tudi zdravnike specialiste. Takoj po razrešitvi se je sicer zaposlil pri soprogi, ki je samostojna podjetnica, februarja lani pa se je odločil za upokojitev.

Z odvetnikom Miho Šošičem sta bila danes tudi ogorčena nad ravnanjem tožene strani, saj jima je odvetnica Ana Grabnar Crnčeč izročila zapisnike sej nadzornega sveta, ki pa so bili večinoma povsem prekriti s črno barvo. Da je takšno ravnanje nedopustno, jo je opozorila tudi sodnica, ki jo je spomnila, da je sodišče zahtevalo celotno dokumentacijo, nato pa da bo samo presodilo, kar je tisto, kar lahko uporabi tudi tožeča stran.

Na današnjem naroku bi morale pričati štiri priče, vabili so tudi aktualno predsednico uprave Elektra Maribor Tatjano Vogrinec Burgar, a se na začudenje tako sodišča kot tožeče strani nihče ni odzval vabilu. Zaslišanje prič bodo zato skušali opraviti 13. marca.