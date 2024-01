V sklopu glasovanja akcije Beseda leta, ki že osmo poteka pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, so po besedah Simone Klemenčič z inštituta prejeli več kot 4000 glasov. Po oceni glasovalcev je lansko leto zaradi poplav po Sloveniji najbolj zaznamovala beseda ujma, ki so ji sledile na drugem mestu beseda nutrija, na tretjem bralna pismenost, na četrtem draginja, na petem pa UI kot kratica za umetno inteligenco.

Prav o umetni inteligenci, ki jo je jezikoslovka Klemenčičeva opisala kot »fascinantno in grozljivo hkrati«, je bilo govora tudi na sami prireditvi, ki jo je letos vodil Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Predstojnik inštituta za slovenski jezik Kozma Ahačič je povedal, da z izbranimi besedami minulega leta v javnost pošljejo namig, ki je tokrat »nežno opozorilo, da moramo biti pri besedah umetne inteligenci pazljivi«, zlasti pri prevzemanju besed iz tujih jezikov. Ob tem je poudaril, da umetna inteligenca obvlada slovenščino in to na več ravneh.

Komisijo za izbor 11 finalistk so letos poleg Klemenčič in Ahačiča kot predstavniki ZRC SAZU sestavljali še Petra Svoljšak, Marijan Dović, Gregor Pobežin in Agata Tomažič, ki jo je Podjed predstavil kot »draguljarko besed«. V komisiji sta bila še Slavko Jerič z MMC RTV Slovenija in Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je razglasila kretnjo leta.

Kretnja leta solidarnost je bila izbrana izmed petih kretenj, ki so jih uvrstili v ožji izbor 18 predlogov. Zmagovalni kretnji, ki predstavlja solidarnost, sta sledili na drugem mestu poplava, na tretjem pa etimološki slovar. Med finalistkami sta bili še sirena in dostopnost, je povedala Valerija Škof. Zbrane je nagovoril tudi direktor ZRC SAZU Oto Luthar, ki bi si sam za besedo izbral zvedavost, na seznamu besed, ki so zaznamovale lansko leto, pa sicer pogreša besedi resnica in revščina.

Letošnje finalistke za besedo leta so bile poleg omenjenih še gentrifikacija, nevihtna celica, nutrija, osebni zdravnik, vojna in zal. Zadnji pridevnik je dosegel poizvedbo z največjim prirastom v tem letu na portalu Fran. Ahačič je dodal, da so na Franu med najbolj iskanimi besedami tudi govedo, opolnomočiti, delo in pokorščina. Glasovanje za besedo leta je potekalo od 21. decembra lani do danes na spletni strani www.beseda-leta.si.

Lani je bila beseda leta gasilec; navezovala se je na požar na Krasu julija 2022, ki je bil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Kot kretnja pa je bila izbrana Vse je v naših rokah.