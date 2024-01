Na osnovni šoli Toneta Čufarja so s pomočjo gasilcev lahko otrokom ponudili vodo in čaj. Prilagodili so tudi jedilnik, in sicer tako, da danes ob kosilu ne bo juhe in solate. Kot je naši dopisnici povedal ravnatelj Gaber Klinar, imajo »hvala bogu na šoli bazen«, iz katerega hišnik z vedri nosi vodo v stranišča za splakovanje.

Medtem na spletni strani občine sproti obveščajo o prizadevanjih za odpravo napake na cevovodu Peričnik, zaradi katere je motena preskrba na območju Jesenic. Ob 12. uri so sporočili, da »se na območju, kjer je voda privrela na površje, izvaja izkop gradbene jame. Točna lokacija okvare še ni določena, zato jo ekipa na terenu išče z izkopom vzdolž cevi. Izkop poteka na izjemno zahtevnem terenu.«

Vodohrane polnijo s pomočjo gasilskih cistern, ki jih dovažajo enote gasilsko-reševalnih služb z Jesenic, Zabreznice, Radovljice in Kranja. »Prebivalci večstanovanjskih objektov lahko dostopate do pitne vode v kletnih prostorih vaših stavb. Ostali uporabniki si lahko vodo za osnovne potrebe priskrbite na čistilni napravi Slovenski Javornik. S seboj prinesite ustrezno embalažo,« še pozivajo na občini.

Nujne ustanove, kot so Bolnišnica Jesenice, Dom upokojencev Franceta Berglja ter vrtci in šole, so z vodo ustrezno preskrbljeni, pravijo na občini.