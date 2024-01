Več kot tri tisoč policistov in vojakov je na lovu za enim najhujših kriminalcev v Ekvadorju, ki je v »izginil« iz najstrožje varovanega dela zapora v pristaniškem mestu Guayaquil, kamor so ga avgusta premestili zaradi domnevne vpletenosti v umor predsedniškega kandidata. 44-letni Jose Adolfo Macias, znan tudi pod vzdevkom Fito, je vodja vplivnega narkokartela Los Choneros, strahu v kosti pa ni vlival le navadnim državljanom in svoji konkurenci, temveč tudi sojetnikom. Zaradi organiziranega kriminala, trgovine z drogami in umora je bil leta 2011 obsojen na 34 let zapora.

Odkorakal skozi glavna vrata?

Zgodba na tej točki postane dodatno zanimiva. Da ga ni v celici, so namreč ugotovili v nedeljo, pobegnil pa naj bi že na božič, ko se je namesto njega v celico vrnil nekdo drug. »Šel je k zdravniku. Ko se je vračal, pa si je zakrival obraz,« je v ponedeljek za radio Pichincha o pobegu povedal bivši minister za notranje zadeve José Serrano, njegove besede pa povzemajo v britanskih medijih. »Nekdo se je predstavljal kot on, a to ni bil Fito,« je dodatno razložil. Ekvadorske oblasti so z informacijami sicer veliko bolj skope, navajajo le, da Fita od nedelje ni več tam. Razvpitemu kriminalcu naj bi pri poti na svobodo pomagala dva paznika. Serrano je kot veliko težavo izpostavil, da kar dva tedna nihče ni opazil, da moški v celici ni Fito, pa še, da v nasprotju s še bolj znanim kolegom, slavnim Mehičanom El Chapom, ni pobegnil skozi tunel, ker ga zaradi gladine vode ne bi bilo moč izkopati, temveč se je sprehodil skozi glavni vhod. V zadnji desetih letih je že drugič pobegnil iz zapora. Prvič je uspel na prostosti ostati tri mesece. Trenutno najbolj iskanega ubežnika so označili za izjemno nevarnega.

Na ulicah na tisoče policistov in vojakov

Predsednik Daniel Noboa je razglasil 60-dnevne izredne razmere, na ulice pa poslal okoli tri tisoč policistov in vojakov. V nočnem času ljudje ne smejo biti zunaj, omejena je tudi pravica do zbiranja. Posebna pooblastila naj bi varnostnim organom pomagala v boju z »narkoteroristi«. Od nedelje so v zaporih v šestih od 24 pokrajin v državi izbruhnili nemiri, zaporniki naj bi za talce zajeli nekaj paznikov, po državi naj bi ugrabili tudi več policistov. Mir v zaporih so vzpostavile oborožene sile, v dokaz pa objavile fotografije. »Minili so časi, ko so v državi vladali preprodajalci droge in morilci,« je predsednik oznanil v nagovoru državljanov. Fitovega pobega in lova nanj ni omenil. Noboa je pred nekaj meseci prišel na oblast tudi z obljubami, da bo zatrl tolpe in njihovo moč, ki naj bi jo imele tako v politiki kot v zaporih. Predsednik je predlagal vzpostavitev ločenega pravosodnega sistema za najresnejša kazniva dejanja in zapiranje najhujših kriminalcev na ladjah stran od obale.

Kartel Los Choneros naj bi se v zadnjih letih povezal z mehiškimi in kolumbijskimi karteli, pa tudi z nekaterimi celicami albanske mafije, poroča CNN. Kartel naj bi imel tudi ogromen vpliv v največjih zaporih po državi, v njih je v spopadih tolp v zadnjih dveh letih umrlo več sto zapornikov. Kriminalne skupine zapori ne ustavijo pri izvrševanju svojih dejavnosti. Tudi izza rešetk naročujejo umore (in jih obenem tudi izvajajo), tihotapijo in preprodajajo droge …