»Zdravniki smo v stiski tako kot pacienti. Delamo preveč, prekomerno, smo utrujeni, zanemarjamo družine. Čas je, da umirimo naše delo,« je na zboru v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana poudaril predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Vlado je pozval, naj omogoči, da bodo v javnem zdravstvenem sistemu zadovoljni, da jih bo dovolj.

Čeprav so v koordinaciji zdravniških organizacij večkrat dali pobudo, po njegovih besedah niso bili uslišani. Namesto, da bi gradili sistem na novo, da bi bili partnerji odločevalcev, so ostali ob strani, je opozoril Polh.

Današnja stavka zdravnikov in zobozdravnikov je po mnenju ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel nepotrebna. Potem ko je vlada v ponedeljek vendarle imenovala pogajalsko skupino, je po besedah ministrice verjetno, da se bodo pogajanja z zdravniškim sindikatom Fides začela že danes. Meni, da je dogovor mogoče doseči v zelo kratkem času.

Sicer pa Fides zaenkrat še čaka na vabilo na pogajanja. Polh je v izjavi za STA pojasnil, da so dobili obvestilo, da je vlada imenovala pogajalsko skupino za pogajanja z njimi. A kot je dodal, gre za isto pogajalsko skupno, s katero so se razšli 20. decembra, ko ni imela nobenega mandata in niso naredili nobenega koraka naprej, sestanek pa so končali po nekaj minutah. »To ne obeta nič dobrega za nadaljnje korake, nadaljnje reševanje nastale situacije,« meni Polh.

»Verjamem, da na obeh straneh premoremo toliko volje in energije, da bomo ta korak naredili in da zaostrovanje ne bo potrebno,« medtem meni ministrica. Po njenih besedah pogajanja vedno potekajo tako, da je treba nekje popustiti, nekje pridobiti in najti skupno stališče.

Na vprašanje, ali je dogovor mogoče skleniti do prihodnjega tedna, saj je premier Robert Golob pred dnevi zatrdil, da vlada na parcialne dogovore ne bo pristajala, Fides pa ima po drugi strani konkretne zahteve, je odgovorila, da je to vprašanje treba pustiti pogajalski skupini.

»Se pa strinjam, parcialni pristop ni možen,« je poudarila in spomnila na pretekle parcialne dogovore, ki da so vodili v neskladja, ta pa so zdaj problem. Zato je k pogajanjem treba pristopiti centralno, enotno in zagotoviti celovit sistem plač v javnem sektorju, je poudarila.

Delo okrnjeno, a ničesar ne bodo spregledali

Delo zdravnikov med stavko poteka v okrnjeni obliki, nekateri bolniki bodo prenaročeni. A Polh zagotavlja, da bodo vsak primer pogledali in nič ne bo spregledano. Nujna zdravstvena stanja pa bodo obravnavali tako kot sicer.

Kot je pojasnil, informacije, koliko zdravstvenih storitev je bilo odpovedanih, nima. Več pa bodo lahko povedali v sredo, ko bodo opravili analizo poteka stavke. Pri tem pa je Polh poudaril, da gre za stavko, katere namen je, da se v zdravstvu nekaj premakne.

Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zaposlenih v zdravstvu, tudi zdravnikov, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

Na Zdravniški zbornici podpora stavki zdravnikov in zobozdravnikov

Na Zdravniški zbornici Slovenije so izrazili podporo stavki zdravnikov. Zahteve za ureditev pogojev dela zaposlenih v zdravstvu so po njihovih navedbah upravičene, saj je to vitalno za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Pozvali so k čim prejšnjemu iskanju ustreznih rešitev, ki bodo predvsem v korist uporabnikov javnih storitev.

»Prepričani smo, da smo tudi tokrat v zahtevah s prebivalci na isti strani, ko zahtevamo konec večletnega sprenevedanja in odlašanja nujnih sprememb,« so zapisali na zbornici. Ustrezni delovni pogoji so ob boljši organizaciji dela in zagotavljanju ustrezne infrastrukture ključni branik javnega zdravstva.

Mednarodno primerljivi podatki (OECD) jasno potrjujejo veliko pomanjkanje zdravnikov, ki ga občutijo tako prebivalci kot vsi zaposleni v zdravstvenem sistemu. Zato je izrednega pomena, da skušamo napeti vse sile in zadržati zdravnike kot tudi ostale ključne zdravstvene delavce in sodelavce v našem javnem zdravstvenem sistemu, so pojasnili.

Dodali so še, da si zdravniki stavke nikoli ne želijo, saj pomeni velik organizacijski zalogaj in neprijetnost tako za uporabnike zdravstvenih storitev kot za zaposlene v zdravstvu, zato si želijo, da se čim prej poišče sprejemljive rešitve.