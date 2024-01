»Zaradi ene napake se nisem pripravljen odpovedati izjemnemu podžupanu in odličnemu sodelavcu, ki je s svojim doprinosom v številnih projektih pomembno vplival na razvoj mesta,« je po poročanju Večera pojasnil mariborski župan. Kot je dodal, je na njegovo odločitev vplivalo tudi dejstvo, da je podžupan vse doslej veljal za odgovornega voznika brez kakršnekoli kazenske točke, da v omenjenem primeru ni bila povzročena nikakršna telesna ali materialna škoda, ter da je sam tudi ponudil opravljanje družbeno odgovornega dela.

Arsenovič je ob tem izrazil prepričanje, da njegov sodelavec napake ne bo ponovil, obenem pa pričakuje, da bo tudi v prihodnje s svojim delom sodeloval pri nadaljnjem razvoju Mestne občine Maribor.

Podžupana Reichenberga so zadnji dan lanskega leta okoli 2. ure ustavili na Meljski cesti ustavili policisti in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je po poročanju Večera pokazal 0,33 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je nad zakonsko dovoljeno mejo 0,24 miligrama. Eden najtesnejših sodelavcev Arsenoviča, sicer arhitekt, je napako obžaloval in županu ponudil odstop, ki pa ga župan torej ni sprejel.

Reichenberg, ki funkcijo podžupana opravlja nepoklicno, se je tudi javno opravičil. »Rad bi se opravičil vsem, ki jih je moje dejanje prizadelo. Odločil sem se, da opravim osem ur družbeno koristnega dela v dnevnem centru Pika,« je sporočil po pisanju Večera. Policisti so mu sicer za 24 ur odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog za 600 evrov in izrekli osem kazenskih točk.