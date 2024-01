Ameriška lovca F-16 in letalo za dolivanje goriva v zraku stratotanker so včeraj popoldne skupaj z oboroženimi silami Bosne in Hercegovine izvedli kopensko-zračno vojaško vajo na območju Tuzle in Brčkega. Vajo so napovedali na veleposlaništvu ZDA v Sarajevu in poudarili, da gre za sodelovanje dveh vojsk, ki prispeva k miru in varnosti na zahodnem Balkanu, da pa predstavlja tudi jasno sporočilo oblastem v Republiki Srbski. Vaja »prikazuje zavezanost Združenih držav zagotavljanju ozemeljske celovitosti BiH v luči protidaytonskih in odcepitvenih dejavnosti«, so zapisali in dodali, da »Združene države Amerike ves čas poudarjajo, da ustava BiH ne predvideva pravice do odcepitve, in da bodo ukrepale, če bo kdo poskušal spremeniti ta temeljni element daytona«.

Vaja seveda ni naključno sovpadala z današnjim praznikom v Republiki Srbski, ko praznujejo dan, ko je bila leta 1992 razglašena Srbska republika BiH (ta se je potem avgusta 1992 preimenovala v Republiko Srbsko). Bošnjaki imajo to razglasitev Srbske republike za začetek zločinov nad njimi, praznovanje tega dne pa za kršenje ustave. Tako je kar trikrat presodilo tudi ustavno sodišče BiH, ki je praznovanje prepovedalo.

Dan žalosti, ne pa praznik!

Vendar so iz kabineta predsednika Republike Srbske Milorada Dodika že prej objavili program tridnevnega praznovanja. Včeraj je šlo za polaganje vencev in za uradni sprejem ter nagovor Dodika, ki je dejal, da Republiki Srbski onemogočajo položaj, ki ji ga določa daytonski sporazum, in da jih zato v bistvu podijo iz BiH. Za danes, na sam dan oklicanega praznika, so predvideni slavnostno zasedanje senata (posvetovalnega telesa najvišjih ustanov Republike Srbske), vojaška parada, podelitev odlikovanj in kulturni dogodki.

Matere enklav Srebrenice in Žepe ter še nekatera bošnjaška združenja od Schmidta in Dodika zahtevajo, da se 9. januar v RS razglasi za dan žalosti, ko bi se v vsej BiH poklonili ubitim. Največ, več kot 10.000, od tega polovica civilistov, je bilo ubitih v 1425-dnevnem oblaganju Sarajeva, še več civilistov, to je okoli 8000, pa je umrlo v genocidu na območju Srebrenice julija 1995. Matere Srebrenice tako v razglasitvi Srbske republike 9. januarju 1992 vidijo temelj, na katerem se je pozneje izvajal »načrt zločinov, ki naj bi muslimane in Hrvate za vedno odstranili z ozemlja, ki so si ga lastili bosanski Srbi«.

»Je to krščanstvo?«

Medtem so nadzorne kamere v hišah Bošnjakov v mestecu Vlasenica in vasi Potočari pri Srebrenici, ki sta v Republiki Srbski, v času pravoslavnega praznovanja božiča (7. januarja) posnele kolone vozil s srbskimi zastavami, udeleženci pa so nadlegovali in žalili povratnike s streljanjem v zrak in vzkliki, kot je: »Vstanite, balije (slabšalni izraz za Bošnjake)!« Policija RS je zatrdila, da je primer predala tožilstvu. Poleg ostrih odzivov bošnjaških politikov v Sarajevu se je na spletu oglasil zvezni minister za podjetništvo in bosanski Srb Vojin Mijatović, ki je pred leti iz Dodikove stranke prestopil v multietnično Socialdemokratsko stranko: »Ali se ne morete niti za ta praznik vzdržati sramotenja svojega lastnega naroda in izživljanja nad šibkimi in maloštevilnimi. Je to srbstvo, je to pravoslavje, je to krščanstvo? Da vas ni sram!«

V Srbiji so za pravoslavni božič v Priboju, v katerem je petina prebivalcev muslimanov in Bošnjakov, aretirali štiri mladeniče, ker so v nekem lokalu peli šovinistične pesmi in vzklikali: »Božič je, streljaj v džamije!« Usodno za njih je bilo, da so posnetek o tem objavili na spletu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je včeraj Dodiku voščil za dan Republike Srbske.