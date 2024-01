»To je dan sreče, življenja in zahvale vsem reševalcem,« je po tridnevni reševalni akciji pred kamere stopil poveljnik civilne zaščite za Notranjsko in Kras Sandi Curk. Nekaj pred tretjo uro popoldne so namreč na dnevno svetlobo po 55 urah ujetosti v jami pripeljali peterico, ki se je v soboto zjutraj odpravila na izlet v eno najlepših in najbolj ohranjenih jam na svetu, nato pa ji je narasla voda zalila prehod in preprečila vrnitev. S tem se je uresničila Curkova jutranja napoved, da bo peterica za večerjo že sedela za domačo mizo. Rešena družina in vodnika se včeraj niso želeli izpostavljati, so pa reševalci v njihovem imenu povedali, da so zadovoljni, zdravi in predvsem srečni.

Pot nazaj na svetlobo je trajala približno uro in pol. Dobrih 2,4 kilometra poti so premagali delno peš, delno s čolni, del poti so morali preplavati. Vseskozi so jih spremljali potapljači, saj je bilo na nekaterih odsekih med stropom in gladino vode prostora le za glavo. Na izhodu iz jame so vodnika in slovensko družino pričakali ganjeni svojci, zdravnik iz cerkniškega zdravstvenega doma Zlatko Pogorilić pa je po pregledu ocenil, da so tridnevno ujetost prenesli dobro in da nimajo zdravstvenih težav. Prepričan je, da sta k temu veliko pripomogla vodnika, ki sta družini (mami, njeni hčerki in partnerju) vseskozi psihološko pomagala, prav tako so bili za njihovo mirno čakanje na vrnitev izjemno pomembni vmesni obiski potapljačev.

V jami so kuhali dobro kavo in praznovali rojstni dan

Damir Podnar, vodja enote za tehnično potapljanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje, je bil eden prvih potapljačev, ki ga je peterica uzrla po skoraj celem dnevu negotovosti v jami. Do njih se je mukoma skozi visoko in deročo vodo v noči na nedeljo po petih urah prebil s prvo ekipo potapljačev. »Ko so nas zagledali, je bilo najprej veliko veselja, kmalu zatem pa tudi nekaj razočaranja, ko smo jim povedali, da se vračamo brez njih in da bodo morali še počakati. Prepričati smo jih morali, da njihova vrnitev v tistem trenutku ni varna. Sicer pa kuhajo zelo dobro kavo, eno sem popil z njimi,« jih je pohvalil in povedal, da je bilo vzdušje v jami dobro. Vodnik je skrbel za rekreacijo, veliko so se smejali in pogovarjali, spali so v izmenah, saj je bil bivak premajhen, da bi lahko počivali vsi naenkrat. Od jamarjev in potapljačev smo izvedeli, da je eden od ujetih pogrešal cigarete, najmlajša pa pametni telefoni in delujoč signal. In ne samo to, v jami je eden od vodnikov praznoval celo svoj rojstni dan. Potapljači, ki so jih oskrbovali, so poskrbeli, da ni minil povsem neopazno. Najmlajši članici družine pa so izpolnili željo in nekaj njenim prijateljem po vrnitvi iz jame poslali sporočila, ki jim jih je namenila.

V Križni jami so se jamarji že srečali z vodo

V Križni jami, ki je urejena za turistični obisk, se takšna nesreča doslej še ni pripetila, je pa jamar in vodja Jamarske reševalne službe Slovenije Walter Zakrajšek potrdil, da so se jamarji v tej jami z nenadnim dvigom vode že srečali in tudi ostali ujeti, a je voda hitro odtekla in so se lahko sami vrnili na površje. Težko komentira, kaj se je dogajalo v soboto in zakaj se je vodnik odločil, da turiste odpelje v jamo kljub obilnemu deževju. »To je vprašanje za vodnika oziroma društvo,« je odvrnil. Vodenje po jami je po naših informacijah organiziralo Društvo ljubiteljev Križne jame. Ogled, ki traja okoli sedem ur, skupino največ štirih obiskovalcev stane 320 evrov. In koliko bo stalo reševanje? »To nas ne zanima, mi rešujemo,« je odvrnil Podnar. Jamarji dodajajo, da tako kot se narava v zadnjem letu nepredvidljivo obnaša na površju, se obnaša tudi v podzemlju, včasih so nekatere stvari kljub vsemu znanju o jami in njeni okolici nepredvidljive.

Zasluge, da se je vse srečno razpletlo, Curk pripisuje izkušenim jamarskim reševalcem in potapljačem, ki so eni bolj usposobljenih v Evropi. Šlo je za obsežno – prvi dan je v njej sodelovalo 95 ljudi, včeraj več kot 50 – in tudi nepredvidljivo akcijo. »Lažje bi vam napovedal vreme za veliko noč kot časovnico današnjega dne,« se je včeraj zjutraj pošalil Curk, ko smo ga spraševali, kdaj lahko pričakujemo srečno vrnitev. Želel je povedati, da so jamarska reševanja izjemno težka in nepredvidljiva, vsaka najmanjša prepreka lahko reševanje podaljša za uro ali več. Na srečo podaljškov včeraj ni bilo.

