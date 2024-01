Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji je zavel nov veter. Odhod trenerja Simoneja Pianigianija je več kot očitno blagodejno vplival na moštvo, kot tudi prihod njegovega naslednika Zorana Martića ter povratek Zorana Dragića. Zmaga proti Crveni zvezdi, ki je v Ljubljano resda pripotovala utrujena od dvojnega tedenskega programa v evroligi, je ogromna in je zmaje utrdila pri vrhu lige ABA. A boljše predstave morajo postati stalnica, kar je Martić izpostavil kot glavno nalogo v prihodnosti. Nova priložnost za potrditev dviga forme bo imela Olimpija že danes, ko bo ob 18. uri v Vilni v 14. krogu evropskega pokala iskala prvo zmago v tem tekmovanju v sezoni.

Da bo menjava na trenerskem položaju pri Olimpiji prinesla pozitivne stvari, je bilo jasno nemudoma, saj so stvari pod Pianigianijem prišle že tako daleč, da slabše praktično ni moglo biti. A da bodo kapetan Jaka Blažič in soigralci tako hitro naredili korake naprej v igri, je nekoliko presenetljivo. »Največ sem dosegel z individualnimi pogovori z igralci. Vsakemu posebej sem temeljito razložil, kaj od njega pričakujem in zakaj določena stvari ne funkcionirajo. Predvsem pa sem vsakemu položil na srce, naj počne tisto, v čemer je dober, in ne tistega, kar mu ne gre. Nimam čarobne palice, postavljati zapletene taktične sisteme sredi sezone tudi ne bi bilo produktivno. Vztrajal pa bom na tem, da smo bolj agresivni v skoku in obrambi ter da igramo hitreje. To bo za seboj prineslo tudi kakšno napako več, a nič zato,« je pojasnjeval Zoran Martić, ki je nekaj minut proti Crveni zvezdi za debi v članskem dresu Olimpije ponudil tudi 19-letnemu Vukašinu Todoroviću, za katerega pri razvijalcu mladih Pianigianiju ni bilo prostora niti na treningih. »Naredil je tisto, za kar sem ga poslal v igro. Nič spektakularnega, a sem bil zadovoljen z njegovim doprinosom,« je dodal Martić.

Na drugi tekmi po povratku v moštvo je blestel Zoran Dragić, ki je bil razpoložen v napadu, predvsem pa agresiven v obrambi. Kot vedno je bil vir energije, iz katerega so se napajali tudi soigralci. S tem se je samo potrdilo, kakšna norost je bila, da je bil v prvem delu sezone odstranjen iz ekipe. »Zoran prinaša energijo, tako je že celotno njegovo kariero. To sem od njega tudi pričakoval. Ne pričakujem čudežev, saj dolgo ni igral. Proti Crveni zvezdi je toliko časa preživel na parketu zaradi spleta okoliščin. Beograjčani so namreč okoli 30 minut igrali z nizko postavo, zato smo bili omejeni z izborom igralcev.«

Čeprav je Martić poudarjal, da bo do konca sezone poudarek na ligi ABA, je jasno, da si v zmajevem gnezdu vsi še kako želijo tudi prvega evropskega uspeha v sezoni, pa čeprav je napredovanje že izgubljeno. Litovski BC Wolves je vsekakor kakovosten nasprotnik, a nikakor nepremagljiv. Nenazadnje je v evropskem pokalu v seriji šestih zaporednih porazov. »Ne glede na to, da nimamo več možnosti za uvrstitev v končnico, nočem, da se tekme lotimo, kot da nimamo nič za izgubiti. Lahko izgubimo priložnost, da potrdimo zmago proti Crveni zvezdi in tudi solidno formo. Cilj je narediti korak naprej v stvareh, ki jih popravljamo, potegniti iz te tekme največ, kar se da, in jo izkoristiti za dober trening in pripravo na prihodnje v regionalni ligi,« je pred odhodom v Vilno še povedal Zoran Martić, ki bo lahko znova računal tudi na Roka Radovića, ki je tekmo proti Crveni zvezdi izpustil zaradi bolezni.