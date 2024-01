Po pisanju portala Modre novice sta se včeraj sestala trzinski župan Peter Ložar in državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic. Kot je povedal trzinski župan, so zadovoljni, da se stvari po avgustovskih poplavah premikajo. Prostore osnovne šole jim je uspelo sanirati v rekordno hitrem času, prostore vrtca nekaj tednov kasneje, telovadnica je bila urejena oktobra, dom starejših občanov se še obnavlja, dvorana Marjance Ručigaj pa je tudi tik pred tem, da ponovno zaživi. Zaživel je tudi mladinski klub, kulturni dom je funkcionalen, urejajo se le še kletni prostori. Z urejanjem muzeja v kleti Jefačnikove domačije bodo še počakali, saj je obnova odvisna od zadrževalnika na Tunjščici. »Dokler ne bo jasno, da ta bo, zbirke ne bomo ponovno vzpostavljali. Sicer pa smo večino vprašanj in dilem, ki smo jih imeli, danes rešili oziroma se seznanili s časovnicami za konkretne rešitve, ki bi zaščitile Trzin in območja gorvodno, torej Mengeš, Komendo in Cerklje na Gorenjskem,« je dejal župan Ložar.

Kot je po srečanju izpostavil Šefic, ima s strani direkcije za vode informacije, da aktivnosti potekajo v skladu z dogovori. Tako bodo za zadrževalnik Tunjščica pripravljene vse podlage za pripravo projekta in kasneje tudi razpisa. »Računamo, da bi dela lahko stekla v začetku prihodnjega leta,« je dejal Šefic.