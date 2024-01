No, kaj tukaj ni jasno? Ukrep, s katerim bi odločbi ustavnega sodišča ugodili in s tem hkrati pomirili sodnike, da ne bi stavkali – ubili bi torej dve muhi na en mah – je zelo preprost: vsem predstavnikom »drugih dveh vej oblasti«, torej poslancem in vladnim funkcionarjem, se plače v enem zamahu in z eno odredbo znižajo za 25 odstotkov in so plače, kot terjajo ustavni sodniki, vseh organov oblasti hipoma v nulo izenačene. Genialno preprosto, a ne? Kako se tega nihče v državi, razen nas v rubriki N. N., ni spomnil?