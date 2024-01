Za vedno punkerji

Odpadki civilizacije so bili med najbolj politično angažiranimi slovenskimi bendi v Jugoslaviji. Ko so se začeli dobivati, okoli leta 1981, so bili praktično še otroci, stari 15 let. Danes so se po skoraj 40-letnem premoru vrnili, na koncertih pa jih preseneča množica, ki še vedno pozna njihove komade.