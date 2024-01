Kaj pričakovati letos od multipleksovske kinoponudbe? Jasno – nadaljevanja uspešnih franšiz! A če sicer nad tem fenomenom radi vihamo nos, češ, ne izžemajte nostalgije in naših denarnic, je treba priznati, da je letošnja bera na papirju precej mikavna. Nadaljevali se bodo Gladiator, Dune: Peščeni planet, Joker, Osmi potnik, Pobesneli Max in Deadpool. Veselimo se lahko tudi novih filmov prvoligaških režiserjev Roberta Eggersa (Severnjak), Bong Joon Hoja (Parazit), Luca Guadagnina (Pokliči me po svojem imenu) in Alexa Garlanda (Ex Machina). Na redni spored v kino letos prav tako prihajajo naslovi, ki niso na seznamu, ker smo jih že videli lani na Liffu (Nesrečna bitja, Vsi mi tujci, Interesno območje), a jih prav tako ne gre zamuditi.

Gladiator 2 (24. november)

Kmalu bo minilo četrt stoletja, odkar je Russell Crowe s sandali na nogah vihtel meč v rokah kot rimski general Maksim, ki je postal gladiator, potem ko so mu zahrbtno umorili družino. S petimi oskarji nagrajeni Gladiator je eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih zgodovinskih spektaklov. Pričakovanja za nadaljevanje so temu primerno visoka. Tudi drugi del je režiral Ridley Scott, ki je glavno vlogo zaupal Paulu Mescalu (Po soncu). V filmu igrata tudi Pedro Pascal in Denzel Washington.

Dune: Peščeni planet, 2. del (29. februar)

Pesek letos ne bo vroč le v antičnem Rimu, temveč tudi v nadaljevanju Villeneuvove adaptacije enega najslavnejših znanstvenofantastičnih romanov prejšnjega stoletja, Duna Franka Herberta. Prvi del je bil izjemna filmska uspešnica, tako kritiško, prejel je šest oskarjev, kot finančno, čeprav je v kina prišel ob robu pandemije. Drugi del s Timothéejem Chalametom in Zendayo v glavnih vlogah bi moral iziti že lani, a je premiero premaknila stavka v Hollywoodu.

Joker: Folie à Deux (4. oktober)

Todd Phillips je pred petimi leti zrežiral enega najboljših filmov na podlagi superherojskih stripov zadnjega desetletja. Jokerja, Batmanovega najslavnejšega nasprotnika, je za oskarja za glavno moško vlogo takrat odigral Joaquin Phoenix. V drugem delu, ki bo malo kriminalka, malo muzikal, se bo ameriškemu igralcu kot Harley Quinn pridružila pevka in igralka Lady Gaga. Joker je bil prvi film s starostno oznako, ki za mlajše od 17 let veli spremstvo staršev v kinu, z več kot milijardo zaslužka.

Furiosa: Del sage Pobesneli Max (23. maj)

Nizkoproračunska filmska serija Pobesneli Max, ki je postala visokoproračunska filmska serija, se nadaljuje z zgodbo Furiose, ki jo je leta 2015 v fantastičnem rebootu franšize, podnaslovljenem Cesta besa, upodobila Charlize Theron. Mlajšo različico junakinje bo v njeni predzgodbi upodobila Anya Taylor - Joy (Damin gambit), za volan pa bo sedel tudi avstralski bog groma Chris Hemsworth.

Mickey 17 (29. marec)

O znanstvenofantastičnem trilerju Mickey 17 je za zdaj znano bore malo. Je pa tisto, kar vemo, dovolj, da je film gladko eden najbolj pričakovanih letos. V filmu o astronavtu, ki ga pošljejo kolonizirat ledeni planet, igrajo Mark Ruffalo (Nesrečna bitja), Toni Collette (Podedovano zlo), Steven Yeun (Minari) in v glavni vlogi Robert Pattinson (Somrak), režiral pa ga je Bong Joon Ho, avtor južnokorejske drame Parazit, ki je kot prvi tujejezični film prejela glavno nagrado na oskarjih.

Challengers (26. april)

Italijanski režiser in producent Luca Guadagnino, avtor drame Pokliči me po svojem imenu in odličnega rimejka kultne Suspirie, letos podpisuje dramo Izzivalci (Challengers). V filmu o zapleteni (ljubezenski) zgodbi treh teniških igralcev igrajo Zendaya (Evforija), Josh O'Connor (Himera) in Mike Faist (Zgodba z zahodne strani). Bitka za grand slam bo, sodeč po napovedniku, vroča na igrišču in zunaj njega.

Love Lies Bleeding (8. marec)

Ameriška igralka Kristen Stewart je po prebojni vlogi v romantični vampirščini Somrak nanizala številne izjemne vloge, ki jih je kronala z oskarjevsko nominacijo za vlogo princese Diane v drami Spencer. V filmu angleške režiserke Rose Glass, ki se je na filmski zemljevid zapisala s celovečernim prvencem Sveta Maud, igra lastnico fitnesa, kjer spozna in se zaplete v razmerje z bodibilderko, s katero se nato skupaj zapleteta v kriminalne posle očeta prve.

Nosferatu (25. december)

Najnovejša priredba klasike nemega filma Nosferatu prihaja v kino okoli božiča; da bi to res znal biti praznik za filmske navdušence, pa daje misliti njena filmska ekipa. Priredbo režira Robert Eggers, ki po Svetilniku (2019) in Severnjaku (2022) še tretjič sodeluje z Willemom Dafoejem, ki bo upodobil lovca na vampirje na sledi grofa Orloka. V ogrinjalu dežurnega krvosesa bomo gledali Šveda Billa Skarsgårda (Tisto).

Deadpool 3 (26. julij)

Kanadski zvezdnik Ryan Reynolds je leta in leta studijske šefe v Hollywoodu prosil, naj posnamejo film o superheroju Deadpoolu, možakarju v rdeče-črnem usnjenem kombinezonu, ki govori, kot bi padal dež. Prvenec in nadaljevanje sta nato ob razmeroma skromnem proračunu v blagajne prinesla milijardo in pol zaslužka, tako da je bil tretji del akcijske komedije za odrasle le še vprašanje časa. Za reprizo vloge Wolverina jim je tokrat uspelo prepričati Hugha Jackmana (Skrivnostna sled, Možje X).

Alien: Romulus (16. avgust)

Šesto nadaljevanje kultnega Osmega potnika, podnaslovljeno Romulus, je režiral urugvajski filmar Fede Álvarez (Ne dihaj!), Ridley Scott je koproducent, v osrednji vlogi pa bo zaigrala Cailee Spaeny (Priscilla). Sedmi film franšize je časovno umeščen med prvi film, ki ga je leta 1979 posnel Ridley Scott, in drugi film, ki ga je leta 1986 režiral James Cameron.

Civil War (26. april)

Takšni in drugačni apokaliptični scenariji so bili in so hvaležen filmski material. Netflix je recimo decembra lani v svojo knjižnico dodal dramo o kibernetskem napadu Leave the World Behind z Julio Roberts in Ethanom Hawkom. Ameriko v razsulu bomo videli tudi v novem filmu Alexa Garlanda (Ex Machina, Uničenje), v katerem onkraj luže izbruhne nova državljanska vojna. Zanimivo bo videti, kakšne družbene razmisleke bo angleški pisatelj in filmar vtkal v spektakelski osnovni zaplet.