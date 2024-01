Množica se je v središču Rima zbrala ob obletnici napada, ki se ga je prijelo ime pokol Acca Larentia. Levičarski teroristi so 7. januarja 1978 v istoimenski ulici v Rimu ustrelili mlada neofašista, kasneje je poškodbam podlegel še tretji. Odtlej pred nekdanjim sedežem neofašističnega gibanja Movimento Sociale Italiano (MSI) ob obletnici vsako leto poteka spominska slovesnost.

Srečanje je potekalo v nedeljo zvečer, danes pa so se videoposnetki shoda hitro razširili po družbenih medijih. Na posnetkih, ki sta jih med drugim objavila časnika La Repubblica in La Stampa, je videti ljudi, večinoma oblečene v črno, ki se na poziv: »Za vse padle tovariše,« odzivajo z vzklikom: »Prisotni« (Presente). Ob tem dvignejo desnico v fašistični pozdrav. Po treh ponovitvah pozdrava se je skupina razšla.

This is a fascist rally in Rome. In 2024. Never stop fighting fascism. Antifascista siempre.pic.twitter.com/gGOGzvKtrx — Ben Phillips (@benphillips76) January 8, 2024

Fašistični pozdrav je v Italiji sicer prepovedan, a se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pogosto pojavi na neofašističnih zborovanjih.

Posnetki so danes sprožili ogorčenje po vsej Italiji.

Rim leta 2024 kot Rim leta 1924

Gesto je med drugim obsodila vodja levosredinske Demokratske stranke Schlein. »Rim, 7. januar 2024. In zdi se kot leta 1924,« je zapisala na družbenih omrežjih ob fotografiji dogodka. Poudarila je, da je to, kar se je zgodilo, nesprejemljivo in da bi morali neofašistične organizacije v skladu z ustavo razpustiti. Napovedala je še, da bo njena stranka v zvezi s tem v parlamentu naslovila vprašanje na notranjega ministra Mattea Piantedosija.

Vodja sredinske stranke Živa Italija Matteo Renzi pa je na televiziji La 7 dejal, da si fantje, ki so se jih spomnili na slovesnosti, zaslužijo spoštovanje in spomin in da se je vseh žrtev iz 70. let prejšnjega stoletja treba spominjati v zgodovinski perspektivi. »Toda ti prizori so nesprejemljivi,« je poudaril glede fašističnega pozdrava in dodal, da jih dejstvo, da se z leti ponavljajo, ne upravičuje.

Kritičen je bil tudi vodja desne stranke Naprej Italija, zunanji minister Antonio Tajani. Kot je poudaril v izjavi za medije, je treba takšno vedenje obsojati, tako kot tudi vse demonstracije podpore diktaturam. Ob tem je po poročanju agencije Ansa spomnil, da italijanska zakonodaja prepoveduje zagovarjanje fašizma.

Opozicija je tudi pozvala premierko Giorgio Meloni in njeno skrajno desno stranko Bratje Italije, ki velja za naslednico MSI, naj obsodita fašistične pozdrave.

Fabio Rampelli, podpredsednik italijanskega parlamenta in viden član Bratov Italije, je danes dejal, da je njegova stranka »svetlobna leta oddaljena« od skrajnih desničarjev, ki so na nedeljskem shodu uporabljali fašistični pozdrav. Dodal je, da stranka na shodu ni sodelovala in z incidentom nima nobene zveze.