Nepreslišano: Bine Kordež, podjetnik, publicist

Razmere v svetu in slovenskem gospodarstvu ne nakazujejo, da bi bila rast v prihodnjih letih produktivnosti lahko pomembneje višja. Zaradi tega so sprejeti cilji, kako bomo dodano vrednost na zaposlenega v naslednjih sedmih letih povečali tudi za 50 odstotkov, popolnoma nerealni. Razen če načrtovalci ne predvidevajo, da se bomo v naslednjih letih spet spopadali z večodstotno letno inflacijo in ti cilji vsebujejo tudi rast cen – a takšen način načrtovanja najbrž ni ravno ustrezen. Zato bi si vseeno morali postaviti bolj uresničljive cilje, za katere bi bilo prav, da so ambiciozni, a morajo biti podprti s konkretnimi aktivnostmi, ki bi omogočile vsaj manjši preskok v stopnjah rasti.