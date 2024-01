Številne javne kritike opozarjajo, da je tudi Ljubljana med tistimi, kjer se vodi zgrešena ali napačna prostorska politika. Po trditvah strokovnjakov je zadnji tak primer projektiranje in gradnja potniškega centra Ljubljana in Ljubljanskega železniškega vozlišča. V zadnjih dneh časopisi kar na več straneh opisujejo načrtovano rušitev železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, kot da gre za čudež. Župan daje podrobna navodila voznikom in policiji, kako naj ravnajo in se obnašajo med vožnjo. Človek ima občutek, da bi najraje še promet urejal sam. Vsi, ki se oglašajo, govorijo samo o rušenju in posledicah za promet. Nihče pa se ne vpraša, kje so odgovori na strokovne ocene in kritike tega projekta, ki bo požrl milijone, po trditvah arhitektov pa gre celo za »zavožen projekt«, ker nadvoza ne bi bilo treba rušiti. Ali se sploh zavedamo o čem arhitekta Kovač in Kerševan govorita? Prihranek milijonov evrov in izogib napovedanemu več kot dveletnemu kaosu v prometu odločevalcev ne zanima. Očitno ne sodita v krog elite, ki je od »boga« postavljena in odloča o vsemu.

V prispevku 20. 12. 2023 sem na ministrico Alenko Bratušek naslovil zahtevo, naj pojasni očitke arhitektov Petra Kerševana in Milana Kovača, ki zadnja leta opozarjata na napake v prostorskem planiranju v »najlepšem mestu na svetu«, posebej pa na samovoljo ob sprejemanju odločitve o gradnji, po njunem mnenju, zavoženega projekta, gradnje železniškega vozlišča v Ljubljani. Pomislite, projektira se, izdaja gradbeno dovoljenje in prične gradnja brez državnega prostorskega načrta. Nastaja kaotično stanje. Rušimo železniški nadvoz ob tem, da še vedno ni preklican dogovor, da se železnica skozi potniški center Ljubljane poglobi.

Ministrica Bratuškova se ne odziva na poziv, naj pojasni svojo odločitev oziroma neodzivnost na vprašanje, zakaj ne odgovarja na pobude in predloge omenjenih arhitektov, ki po moje argumentirano ugovarjata strokovnim rešitvam pri načrtovanju. Ignoriranje strokovnih pobud in boljših rešitev je znak, da ministrica opisana ravnanja podpira. Še več, v tem primeru se obnaša vzvišeno in samopašno, saj se počuti udobno in varno kljub temu, da si položaja ni prislužila s podporo volilcev.

In kaj na to poreče premier Robert Golob?

Jožef Martini, Ljubljana