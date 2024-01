Predsednik uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Zvezdan Martić je Urbanijo z mesta direktorja Televizije Slovenija (TVS) razrešil oz. mu dal izredno odpoved, saj je ob nastopu funkcije ugotovil številne nepravilnosti Urbanije, je v izjavi za medije dejala zastopnica RTVS Nina Čeferin Benedik.

Glavni očitek za izredno odpoved je bilo pooblastilo Urbanije za zastopanje RTVS finančnici, ki v tistem trenutku ni bila več zaposlena na RTVS. Za to tudi ni imel pisnega pooblastila takratnega generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, je pojasnila Čeferin Benedik.

Urbanija vztraja, da je bil Grah Whatmough s tem seznanjen, saj so se o tem direktorji pogovarjali na več sestankih, pisno pooblastilo pa po njegovem mnenju ni bilo potrebno, je dejal na obravnavi. V izjavi za medije pa je dejal, da je bil Grah Whatmough o tem obveščen tudi pisno, temu pa v 30 dneh ni nasprotoval.

Urbanija, ki ga zastopa Franci Matoz, uveljavlja nezakonitost razrešitve in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. »Glede na to, da je zaposlen na novem delovnem mestu, ocenjujemo, da tudi iz tega razloga nima možnosti za uspeh in da je tožba pač sama sebi namen,« je dejala Čeferin Benedik. Od 1. decembra 2023 je Urbanija namreč zaposlen kot odgovorni urednik Planet TV.

Na vprašanje sodnice, ali se želi vrniti na delovno mesto direktorja TVS, je Urbanija odgovoril, da RTVS »ni vprašanje interesov, ampak demokratičnosti slovenske družbe in pluralnosti medijskega prostora«. »Očitno pravni standardi za aktualno vodstvo RTVS v soglasju s predsednikom vlade Robertom Golobom ne veljajo več,« je dejal v izjavi za medije.

Naslednja obravnava bo 13. marca, ko naj bi zaslišali nekdanjega generalnega direktor RTVS Graha Whatmougha, omenjeno finančnica RTVS in predsednika uprave RTVS Martića.