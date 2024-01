V govoru, v katerem so prevladovali pozivi h končanju konfliktov po svetu, je papež poudaril, da pot do miru zahteva spoštovanje življenja. To se po njegovih besedah začne z življenjem nerojenega otroka v maternici, ki ga ni mogoče zatreti ali spremeniti v predmet trgovanja.

»V zvezi s tem se mi zdi obžalovanja vredna praksa takoimenovanega nadomestnega materinstva, ki predstavlja hudo kršitev dostojanstva ženske in otroka ter temelji na izkoriščanju razmer materialnih potreb matere,« je poudaril papež Frančišek.

Izpostavil je, da je otrok vedno darilo in ne predmet pogodbe. Ob tem je izrazil upanje, da si bo mednarodna skupnost prizadevala za splošno prepoved te prakse.

Papež je bil do nadomestnega materinstva kritičen že junija 2022, ko ga je obsodil kot nečloveško prakso.

V številnih državah je nadomestno materinstvo prepovedano. V Sloveniji nadomestno materinstvo prepoveduje zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Ponekod, med drugim v Belgiji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji, Kanadi, Braziliji in Kolumbiji, je dovoljeno altruistično nadomestno materinstvo, pri katerem ženska rodi otroka v imenu druge ženske ali para brez plačila, medtem ko je komercialno nadomestno materinstvo dovoljeno v nekaterih ameriških zveznih državah.