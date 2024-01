Na mejnem prehodu Obrežje so v soboto dopoldan ustavili 39-letnega gruzijskega voznika kombija Ford transit z madžarskimi registrskimi tablicami, ki je v tovornem delu vozila prevažal kar 21 državljanov Sirije in Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. »Tujci so stali nagneteni v zaprtem tovornem delu vozila, v prostoru brez oken in prezračevanja,« so zapisali v PU Novo mesto ter dodali, da je bil »prtljažnik« dolg 2,85 metra, širok 1,7 metra, visok pa 1,66 metra. V njem natlačeni moški se niso mogli gibati, ogroženo je bilo njihovo zdravje in življenje.

Gruzijcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Ovadili so ga zaradi suma kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. 17 državljanov Sirije in štiri državljane Kitajske, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, pa so odpeljali v azilni dom.