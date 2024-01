Okoli enajste ure v soboto dopoldan so novomeški policisti na mejnem prehodu Obrežje začeli iskati dečka, ki šel na stranišče, potem pa ga družina ni več našla. »Do enega od policistov je pritekel prestrašen in zaskrbljen moški. Povedal je, da se je izgubil njegov sin, da ga s sorodniki že nekaj časa neuspešno iščejo, ter da ga celo skrbi, da ga je nekdo odpeljal,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Promet je bil v tistem času na mejnem prehodu gost, na bližnjem počivališču na bencinskem servisu pa veliko vozil in ljudi.

Vsi policisti v bližini so fanta začeli takoj iskati. Pregledali so prostore in širšo okolico, potem pa na drugem koncu počivališča opazili prestrašenega otroka. Po pogovoru z njim so ugotovili, da gre za prav tistega, ki ga iščejo, odpeljali so ga na postajo, kjer ga je čakal oče. »Policisti pravijo, da so bili priča ganljivemu snidenju očeta in sina. Neizmerno hvaležna sta se ob odhodu močno oklepala drug drugega in dogodka s srečnim koncem gotovo ne bosta kmalu pozabila,« so o dvojici iz tujine še zapisali v PU Novo mesto.

Dodali so še, da je za policiste so le še ena potrditev, da opravljajo enega najlepših poklicev, pri katerem z dejanji uresničujejo svoje poslanstvo – pomagati ljudem v stiski. »S pestrostjo in nepredvidljivostjo pri svojem delu se policisti srečujemo prav vsak dan. Veliko in preveč je nesreč, žalostnih dogodkov in stisk občanov, za katere želimo, da se ne bi nikoli zgodili. Zato smo toliko bolj veseli, ko naš delovnik zaznamuje kakšna lepa zgodba s srečnim koncem,« so zaključili.