Sindikat Fides o pogajanjih z vlado in nadaljevanju stavke

Predsednik sindikata Damjan Polh vladi očita, da so od nje izvedeli le, da bodo sestavili pogajalsko skupino in nič drugega. Priprave na stavko potekajo, pravi, zahtevajo pa:

- formiranje zdravstvenega stebra s specifikami za zdravnike, medicinske sestre in ostale zaposlene v zdravstvu

- prilagoditev plačne lestvice specifikam zdravniškega poklica

- določitev normativov in odpravo plačnih nesorazmerij

Zvečer naj bi bilo znano, ali bo morebiti jutrišnja stavka odpadla

Vendar je Polh hkrati povedal, da je za to malo možnosti.

Organizacija dela je prepuščena zavodom: motnja v procesu bo, napoveduje Polh, je pa zdravniška stavka zelo omejena, zato naj hujših posledic za paciente ne bi bilo.

Ponovil je, da to ni stavka proti pacientom, ampak proti vladi: ker da so s predstavniki vlade podpisali nekaj, kar jih zavezuje, pa se tega ne držijo.

V sindikatu menijo, da odločevalci prelagajo rešitve z obljubami in podpisi v prihodnost zamaknjenih rešitev, ki jih nato ne izpolnijo. »Od oktobra 2022 so izboljšanje sistema pisno potrdili trikrat, nobena s podpisom potrjena rešitev se ni uresničila v celoti,« so navedli v nedeljskem sporočilu za javnost.

Poudarili so, da so pripravljeni tako na pogajanja kot na stavko, ki bo v torek med 7. in 21. uro v večini zdravstvenih zavodov v Sloveniji.