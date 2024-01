Preberite še: Stavka zdravnikov: Kako bodo prestavljali operacije in preglede

Na ministrstvu za javno upravo so konec tedna pojasnili, da bodo pogajalsko skupino predvidoma oblikovali v tem tednu. Takoj po oblikovanju pogajalske skupine pa naj bi sklicali pogajanja.

V sindikatu pa so mnenja, da odločevalci še naprej odlagajo rešitve z obljubami in podpisi v prihodnost zamaknjenih rešitev, ki jih nato ne izpolnijo. »Od oktobra 2022 so izboljšanje sistema pisno potrdili trikrat, nobena s podpisom potrjena rešitev se ni uresničila v celoti,« so navedli v nedeljskem sporočilu za javnost.

Poudarili so, da so pripravljeni tako na pogajanja kot na stavko, ki bo v torek med 7. in 21. uro v večini zdravstvenih zavodov v Sloveniji.

Fides je v petek vlado ponovno pozval k pogajanjem pred napovedano stavko in podal pet novih terminov pogajalskih sestankov. Ob tem so zapisali, da so doslej vladi neuspešno predlagali sedem pobud za začetek pogajanj.

Zdravniški sindikat Fides je za torek napovedal enodnevno opozorilno stavko. Med drugim so nezadovoljni z zamiki pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo. Opozarjajo, da že podpisane zaveze ostajajo neuresničene in je zato odgovornost za stavko na vladi. Vseeno pa si stavke ne želijo in menijo, da je nepotrebna, saj so stavkovne zahteve rešljive.